Nach Kieferbruch: Boxer Jake Paul ist komplett im Babyfieber

Jake Paul (28) gönnt sich nach seinem harten Kieferbruch eine Pause vom Boxring – und schmiedet überraschend familiäre Zukunftspläne. Im Podcast "Impaulsive" von Bruder Logan Paul (30) erzählte der Social-Media-Star kurz nach seiner Operation, dass er sich zunächst komplett aus dem Kampfgeschehen zurückzieht. Statt Training und Fights steht für Jake nun etwas ganz anderes im Fokus: "Ich habe so ein Babyfieber. Ich möchte so gerne Kinder haben."

Im Gespräch mit Logan schilderte Jake weiter, wie sich sein Alltag nach der Operation verändert hat – und wohin die Reise gehen soll. "Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um Jutta bei den Olympischen Spielen zu unterstützen", erklärte er im Podcast und kündigt an, dass seine Verlobte anschließend dauerhaft zu ihm in die Karibik umziehen möchte. Von möglichen Snowboard-Trips ist die Rede, von Zeit zu zweit und einem kleinen Neuanfang fernab des Boxzirkus.

Hinter den Zukunftsplänen steht eine intensive Zeit, die Jake und Jutta zuletzt gemeinsam durchgestanden haben. Nachdem Anthony Joshua (36) ihm im Ring den Kiefer gebrochen hatte, musste der Sportler in Miami operiert werden. Nun stabilisieren vier Platten und acht Schrauben seinen Kiefer. Jutta wich ihm im Krankenhaus nicht von der Seite und zeigte öffentlich, wie eng die beiden zusammenhalten. Das Paar gab seine Verlobung im März dieses Jahres bekannt.

Getty Images Jake Paul, Boxer

Getty Images Jake Paul und Logan Paul

Instagram / jakepaul Jake Paul und Jutta Leerdam, April 2024