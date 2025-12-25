Ähnlichkeit von Boris Becker & Schwiegervater verblüfft Fans

Boris Becker (58) sorgt kurz vor Weihnachten für Gesprächsstoff – mit einem Familiengruß aus Mailand, der eine unerwartete Pointe hat. Der frühere Tennisstar zeigt auf Instagram neue Fotos mit Ehefrau Lilian (35), Baby Zoe und Besuch von Schwiegervater Victor. Aufgenommen wurden die Bilder in Lilians und Boris' Zuhause in Italien, wo die kleine Familie die Feiertage verbringt. Neben dem "Wer ist das denn?"-Moment der Follower steht vor allem die verblüffende Ähnlichkeit im Fokus: Viele erkennen in Victor auf den ersten Blick einen Doppelgänger von Boris. Die Kommentare überschlagen sich – und die Festtagsgrüße kommen gleich mit.

Unter den Reaktionen sammeln sich am Heiligabend lachende Emojis und spontane Vergleiche. "Also der Papa von Lilian sieht dem Boris schon sehr ähnlich… beim ersten Bild musste ich genauer hinschauen… Frohe Weihnachten", schreibt eine Nutzerin. Eine andere kommentiert: "Victor hat eine Ähnlichkeit zu Boris, ich war kurz verwirrt. Frohe Weihnachten", zu sehen in den Kommentaren unter dem Post. Mehrere Fans finden anerkennende Worte für die Familienrunde: "Vater und Großvater sind sehr gutaussehend", heißt es weiter. Die Mischung aus Babyglück, Familienbesuch und Festtagsstimmung liefert den perfekten Anlass für intime Einblicke – und das Netz diskutiert vor allem diese verblüffende Familienoptik.

Für Boris und Lilian sind familiäre Momente zuletzt zum roten Faden geworden. Erst vor Kurzem teilte der ehemalige Tennisprofi einen weiteren privaten Meilenstein rund um die kleine Zoe und würdigte dabei eine wichtige Bezugsperson aus Lilians Familie. Dass nun auch Victor im Bild ist, zeigt, wie nah die Kreise zusammenrücken. Die Influencerin lässt in ihren Stories gern kleine Augenblicke aus dem Alltag aufblitzen, während Boris in seinen Posts den Ton zwischen stolz und gelassen trifft. Bei aller Öffentlichkeit bleiben die beiden in ihren Botschaften familiär: kurze Grüße, viel Wärme, ein Lächeln – und jetzt auch ein Schwiegervater, der mit seiner Boris-Ähnlichkeit unverhofft zum Feiertagsstar avanciert.

IMAGO / BREUEL-BILD Boris Becker, Tennis-Star

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Ehefrau Lilian und Schwiegervater Victor.

Getty Images Lilian Monteiro und Boris Becker in Madrid 2024