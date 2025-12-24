Nach Shopping-Rausch: Lily Allen wegen Kaufsucht in Therapie

Lily Allen (40) spricht so offen wie selten über ihre Finanzen: In der Weihnachtsausgabe ihres Podcasts "Miss Me?" erzählt die Sängerin, dass sie seit rund vier Monaten in Therapie ist, um ihre Kaufsucht in den Griff zu bekommen. Im Gespräch mit Podcast-Partnerin und Freundin Miquita Oliver (41) beschreibt Lily, wie sie sich zuletzt mit Luxus-Einkäufen wie einem Porsche für etwa 138.000 Euro, einer Hermès-Tasche für 18.835 Euro und einem diamantbesetzten Smaragd-Ring belohnt hat. "Ich shoppe wie eine Verrückte", gesteht sie im Gespräch. Gleichzeitig macht sie klar: Hinter dem Glanz der teuren Geschenke steckt ein Problem, das längst ihr Konto und ihr Gefühlsleben belastet.

Im Podcast erklärt die Musikerin, dass EMDR – eine Methode, die beidseitige Stimulation des Gehirns nutzt – ihr helfe, die emotionale Bedeutung von Luxusobjekten zu lösen. Sie beschreibt die Sitzungen als "lebensverändernd" und sagt, man trenne dabei gutes Gefühl und Selbstwert von Dingen wie Handtaschen oder Schmuck. Die Offenheit kommt in einer Phase, in der Lily auch privat viel neu sortiert: Nach dem Ehe-Aus mit Stranger Things-Star David Harbour (50) bestätigten beide Anfang 2025 das Ende ihrer Beziehung. Lilys jüngstes Album "West End Girl", im Herbst erschienen, verarbeitet diese Zeit – Texte über gebrochene Versprechen und den Versuch, nach vorne zu schauen. Zuletzt sorgte die Sängerin zudem für Schlagzeilen, als sie in London eng mit dem Autor Jonah Freud gesehen wurde.

Nach dem Ehe-Aus sprach die Sängerin bereits darüber, wie sehr die Trennung ihre Psyche und ihr Körperbild durcheinandergebracht hat. Wegen Panikattacken suchte sie Hilfe in einer Trauma-Klinik, später ließ sie sich die Brüste vergrößern, weil sie sich nach starkem Gewichtsverlust in ihrem Körper fremd fühlte und sich mit einer möglichen Gewichtszunahme wohler fühlen wollte. In London zeigte sie sich zuletzt wieder etwas gelöster: Erst wurde sie beim Ausführen ihres auffälligen Luxusschlittens samt Designerbag gesichtet, dann tauchten Fotos auf, die sie bei einer Weihnachtsfeier mit Autor Jonah Freud zeigen, eng aneinander und mit Kuss im Club.

Getty Images Lily Allen im Juni 2025

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Getty Images Lily Allen bei der Premiere von "The Hunger Games: On Stage" im Troubadour Canary Wharf Theatre in London