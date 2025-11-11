Stehen diese Promis auf Taylor Swifts Hochzeits-Gästeliste?

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) scheinen nicht nur ihre Liebe, sondern auch eine beeindruckende Gästeliste zu teilen, wenn sie eines Tages heiraten sollten. Während eine offizielle Ankündigung zu ihrem großen Tag noch fehlt, wird laut Mirror spekuliert, dass Taylor enge Freunde wie Gigi Hadid (30), Karlie Kloss (33) oder Selena Gomez (33) zu diesem besonderen Anlass einladen könnte. Auch Musikerinnen wie Sabrina Carpenter (26) und Gracie Abrams (26) werden als mögliche Gäste gehandelt, da sie beide eine enge Verbindung zu der Sängerin pflegen. Sabrina beschrieb Taylor einmal als "süßen Engel" und bedankte sich für ihre Unterstützung. Bei Travis scheint vor allem sein Bruder Jason Kelce (38) eine wichtige Rolle zu spielen. "Hoffentlich bin ich der Trauzeuge", sagte Jason kürzlich in einem Podcast.

Doch nicht alle Freundschaften scheinen ungetrübt. Besonders spannend ist die Frage, ob Blake Lively (38) und ihr Mann Ryan Reynolds (49) auf der Liste stehen werden. Die langjährige Freundschaft von Taylor und Blake soll in den letzten Monaten wegen des Rechtsstreits mit Justin Baldoni (41), in den Blake verwickelt war, ins Wanken geraten sein. Berichten zufolge könnte dieses Zerwürfnis Taylor sogar zu einem Song auf ihrem neuesten Album inspiriert haben. Andere potenzielle Gäste aus Travis' Umfeld könnten seine Kansas City Chiefs-Kollegen, darunter Quarterback Patrick Mahomes (30) und dessen Frau Brittany, sein. Zwischen Taylor und Brittany hat sich eine enge Freundschaft entwickelt, seit die Sängerin öfter bei den Spielen der Mannschaft auftaucht.

Dass die Kardashians bei den Feierlichkeiten nicht dabei sein werden, scheint hingegen sicher. Die lang anhaltende Fehde zwischen Taylor und Kim Kardashian (45), die 2016 nach der Veröffentlichung eines brisanten Telefonmitschnitts begann, sorgt offenbar immer noch für Spannungen. In der Vergangenheit sprach Taylor offen über die Auswirkungen dieses Vorfalls auf ihr Leben, unter anderem in einem Interview und in ihren Songtexten. Während Fans über mögliche Versöhnungen oder Dramatik spekulieren, bleibt abzuwarten, wie die Hochzeit tatsächlich aussehen wird und wer von den vielen prominenten Freunden des Paares am Ende wirklich dabei sein wird.

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez an ihrem Hochzeitstag, September 2025

Getty Images Taylor Swift und Blake Lively im Februar 2024 in L.A.