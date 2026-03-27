iHeartRadio Awards: So stylish waren Taylor Swift und Co.

Bei den iHeartRadio Music Awards am Donnerstagabend in Los Angeles zeigten sich die Stars in auffälligen Looks auf dem roten Teppich. Taylor Swift (36), die in diesem Jahr bislang nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen war, erschien in Begleitung ihres Verlobten Travis Kelce (36) im Dolby Theatre. Die Sängerin trug ein mintgrünes Bustier-Minikleid der dänischen Marke Wiederhoeft, das mit silbernen Applikationen verziert war. Dazu kombinierte sie goldene High Heels von Jimmy Choo. Auch Miley Cyrus (33) sorgte für Aufsehen, als sie in einem taillierten schwarzen Leder-Ensemble auf dem roten Teppich posierte. Die Musikerin wird bei der Veranstaltung mit dem iHeartRadio Innovator Award ausgezeichnet, wie Elle berichtet.

Neben den Solo-Auftritten der Stars gab es auch kombinierte Looks zu bewundern. Die Sängerinnen Rozonda "Chilli" Thomas (55) und Tionne "T-Boz" Watkins von TLC setzten auf einen Partnerlook und trugen passend zueinander komplett weiße und schwarze Anzüge. Auch andere Gäste erschienen in auffälligen Farben und gewagten Outfits, die für mehr Persönlichkeit auf dem roten Teppich sorgten als bei den glamourösen Roben der Oscar- oder Golden Globe-Verleihungen zuvor. Die 13. Ausgabe der iHeartRadio Music Awards wurde live im Fernsehen und auf iHeartRadio-Stationen übertragen.

Taylor führt mit neun Nominierungen die Liste der Favoriten an. Sie räumte laut People unter anderem den Titel "Künstlerin des Jahres" sowie die Auszeichnung für das beste Pop-Album für "The Life of a Showgirl" ab. Bad Bunny (32), Sabrina Carpenter (26) und Alex Warren (25) folgen mit jeweils acht Nominierungen. Die iHeartRadio Music Awards ehren die meistgespielten Künstler und Songs auf iHeartRadio-Stationen und in der App und unterscheiden sich damit von anderen Preisverleihungen, die eher auf künstlerische Leistungen fokussiert sind. Neben den Nominierungen werden bei der Show auch besondere Auszeichnungen vergeben, darunter der iHeartRadio ICON Award an John Mellencamp (74) und der iHeartRadio Landmark Award an Ludacris (48), der durch den Abend führte. Zu den Auftritten des Abends zählten unter anderem Lainey Wilson (33) und RAYE.

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Getty Images Taylor Swift nimmt bei den iHeartRadio Music Awards 2026 in Los Angeles den Preis für das Popalbum des Jahres entgegen.

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Getty Images Bei den iHeartRadio Music Awards 2026: Miley Cyrus nimmt den Innovator Award entgegen.

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Getty Images Rozonda "Chilli" Thomas und Tionne "T-Boz" Watkins bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles.