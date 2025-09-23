Taylor Swift wehrt sich gegen Aussage im Lively-Baldoni-Fall

In der vergangenen Woche ereignete sich ein ungewöhnlicher Zwischenfall auf dem Anwesen von Travis Kelce (35) in Leawood, Kansas. Ein Gerichtsbote wurde gegen zwei Uhr nachts verhaftet, nachdem er über den Zaun des privaten Grundstücks geklettert war. Das berichtet TMZ. Sein Ziel war es, Travis' Verlobter Taylor Swift (35) gerichtliche Unterlagen in einer rechtlichen Auseinandersetzung zuzustellen. Der Prozessbote wurde laut Gerichtsunterlagen wegen unbefugten Betretens des Privatgeländes angezeigt und in Gewahrsam genommen.

Taylor wurde in den eskalierenden Rechtsstreit zwischen Justin Baldoni (41) und Blake Lively (38) hineingezogen. Der Streit hat seinen Ursprung in den Dreharbeiten zu Justins Film "It Ends With Us". Der Fall betrifft Vorwürfe einer belasteten Arbeitsumgebung während der Filmproduktion, die Blake gegen Justin erhoben hat. In diesem Kontext soll sich die Gossip Girl-Bekanntheit auf ihre gute Freundin Taylor als Verteidigung berufen haben. Es wird berichtet, dass Taylor sich von ihrer Freundin manipuliert fühlte, was zur Abkühlung ihrer einst engen Freundschaft geführt haben soll.

Die Situation hat auch in der Öffentlichkeit für viel Aufmerksamkeit gesorgt, da Taylor ursprünglich als mögliche Zeugin im Prozess gesehen wurde. Dies lehnte die 35-Jährige ursprünglich ab, mit der Begründung, dass sie mit der Produktion des Films nichts zu tun hatte und keine sinnvolle Aussage geben könne. Wie vor Kurzem bekannt wurde, soll Taylor nun aber doch unter Eid vor Gericht aussagen.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Blake Lively, März 2025

