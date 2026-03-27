Diese Stars räumten bei den iHeartRadio Music Awards ab

Taylor Swift (36) hat bei den iHeartRadio Music Awards 2026 triumphiert und sich den begehrten Titel als Künstlerin des Jahres gesichert. Die Preisverleihung fand im Dolby Theatre in Los Angeles statt, wo die Sängerin neben dem Hauptpreis auch mit ihrem Song "The Fate of Ophelia" gleich zwei weitere Trophäen abräumte – in den Kategorien Pop-Song des Jahres sowie bestes Musikvideo. Zu den weiteren großen Gewinnerinnen des Abends zählte Sabrina Carpenter (26), die als Pop-Künstlerin des Jahres ausgezeichnet wurde und damit ihre erfolgreiche Phase fortsetzt. Auch Newcomer Alex Warren (25) durfte sich gleich mehrfach freuen: Sein Song "Ordinary" wurde zum Song des Jahres gekürt, außerdem gewann er in der Kategorie Pop Best New Artist.

Die Preisverleihung bescherte zahlreichen weiteren Stars unvergessliche Momente. Morgan Wallen (32) setzte sich als Country-Künstler des Jahres durch, während sein Kollege Shaboozey (30) mit "Good News" den Country-Song des Jahres holte. Im Hip-Hop-Bereich dominierte Kendrick Lamar (38), der sowohl als Hip-Hop-Künstler des Jahres als auch mit seiner Kollaboration "luther" mit SZA (36) als Hip-Hop-Song des Jahres geehrt wurde. Bad Bunny (32) konnte sich über den Titel Latin Pop/Urban Artist of the Year freuen, nachdem sein Track "DtMF" ebenfalls in seiner Kategorie gewann. In den Social-Voting-Kategorien überraschte Harry-Potter-Star Tom Felton (38) mit einem Sieg für sein Broadway-Debüt in "Harry Potter and the Cursed Child".

Taylor war mit neun Nominierungen als Favoritin in die Verleihung gegangen, gefolgt von Alex, Sabrina und Bad Bunny, die jeweils achtmal nominiert waren. Der große Erfolg von "The Fate of Ophelia" zeigt einmal mehr, wie stark die Musikerin nach wie vor im Pop-Geschäft aufgestellt ist. Alex Warren konnte sich zusätzlich zu seinen anderen Siegen über den Preis für das beste Debütalbum freuen – sein Werk "You'll Be Alright, Kid" setzte sich in dieser fan-gewählten Kategorie durch. Die Show wurde live auf FOX übertragen und bot den Zuschauern einen glamourösen Abend voller musikalischer Höhepunkte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Warren, Sänger