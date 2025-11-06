Taylor Swift und Travis Kelce genießen Date in New York City

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) geben ein romantisches Bild ab. Die Sängerin und der Sportler nutzten den Mittwochabend, um in der exklusiven Polo Bar einzukehren – natürlich begleitet von ihrem Sicherheitsdienst und verfolgt von den blitzenden Kameras der Paparazzi. Beide präsentierten sich dabei in langärmligen, schwarzen Oberteilen. Taylor kombinierte zu ihrem eine graue Hose, während sich der Footballspieler für ein olivgrünes Unterteil entschied. Im Gewusel vor der Bar hielt sich das Paar sicher an den Händen fest.

Öffentliche Auftritte der beiden Turteltauben sorgen für umso mehr Interesse an ihrer Beziehung. Auch das jüngste Album der Musikerin lieferte einiges an Gesprächsstoff. Im Song "Wood" schien Taylor auf das beste Stück des NFL-Stars anzuspielen. Die Referenz fiel auch seinem Bruder Jason Kelce (38) auf, der ihn im gemeinsamen Podcast "New Heights" damit aufzog. Travis konnte dabei nur lachen und nannte den Track ein "großartiges Lied".

Nach dem Release der Platte warten viele Fans der 35-Jährigen gespannt auf die nächste Tour. Nach dem Erfolg der "The Eras"-Tour wäre eine "The Life of a Showgirl"-Tournee finanziell vermutlich wieder ein großer Gewinn für Taylor. Doch zu Gast bei "BBC Radio 1" gab die Songwriterin zu, für solch ein Unterfangen momentan noch nicht bereit zu sein: "Ich bin so müde, wenn ich daran denke, das alles noch einmal zu machen, weil ich es wieder wirklich, wirklich gut machen möchte."

ActionPress / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, November 2025

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024