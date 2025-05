Taylor-Drama: Unterstützt Kim Kardashian Blake indirekt?

Kim Kardashian (44) teilte vor Kurzem auf Instagram Eindrücke von der Geburtstagsparty ihres jüngsten Sohnes Psalm (6): Beim Motto für die Party, das Deadpool und Wolverine lautete, ließ sich die Reality-TV-Ikone offenbar von dem Film inspirieren, in dem Ryan Reynolds (48) die Hauptrolle spielt und Blake Lively (37) – seine Ehefrau – eine Cameo-Rolle übernahm. Fans spekulieren deshalb, ob Kim damit indirekt eine Botschaft an ihre Rivalin Taylor Swift (35) senden wollte, deren ehemals enge Freundschaft mit Blake aktuell für Schlagzeilen sorgt.

Die Spannungen zwischen Taylor und Blake, die einst beste Freundinnen waren, sind in jüngster Vergangenheit eskaliert. Während Blake mit rechtlichen Auseinandersetzungen rund um ihren Film It Ends with Us zu kämpfen hat, soll Taylor sich drastisch von ihr distanziert haben. In diesem Umfeld wirkt Kims Kinderparty mit deutlichen Blake- und Ryan-Bezügen wie ein bewusst gesetztes Statement. Ihren 356 Millionen Followern zeigte Kim den aufwendig gestalteten Austragungsort der Party in Südkalifornien, der ganz im Zeichen der Charaktere Deadpool und Wolverine stand. Daneben lud sie Bilder ihrer Kinder Psalm und Chicago (7) hoch, die in thematisch passenden Outfits neben einer beeindruckenden Geburtstagstorte posieren.

Kims kalkulierter Umgang mit sozialen Medien hat sie schon oft in den Mittelpunkt von Gerüchten gerückt. Der Konflikt mit Taylor, der einst durch ihren Ex-Mann Kanye West (47) und seinen berüchtigten MTV-Auftritt sowie spätere Verbalattacken eskalierte, scheint noch immer nicht beigelegt. Mit ihrem neuesten Post verteilt Kim einen subtilen Seitenhieb gegen Taylor, indem sie öffentlich Partei für Blake ergreift.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Chicago und Psalm West tanzen bei Psalms Geburtstagsparty, 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Blake Lively und Taylor Swift in Soho

Anzeige Anzeige