Graham Norton klärt auf: Keine NDAs für Taylor Swifts Heirat

Graham Norton (62) hat nun klargestellt, dass er entgegen anderslautender Berichte keine Verschwiegenheitserklärungen für die anstehende Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) unterzeichnet hat. Bei der "Advertising Week Europe" in London erklärte der 62-jährige Moderator gegenüber dem Podcast "Wanging On", dass seine vorherige Aussage zu den NDAs lediglich ein Scherz gewesen sei. "Ich habe das als Witz im Podcast gesagt. Ich meinte: 'Oh, ich habe all diese NDAs unterschrieben', und dann wurde es in Amerika als ernsthafte Sache berichtet", stellte Graham klar. Er habe nicht darum gebeten, die Aussage herauszuschneiden, weil er davon ausgegangen sei, dass der Witz offensichtlich sei.

Im Januar war der irische Talkshow-Moderator viral gegangen, nachdem er in seinem eigenen Podcast nach der Hochzeit des Paares gefragt worden war. Damals antwortete er scherzhaft: "Ich kann nichts sagen. Ich habe so viele NDAs unterschrieben." Die Bemerkung wurde von US-Medien aufgegriffen und als tatsächliche Information verbreitet, was nun zu dem Missverständnis führte. Die Aussage hatte unter Fans von Taylor für Aufsehen gesorgt und zahlreiche Spekulationen ausgelöst, ob Graham tatsächlich enge Details zur Hochzeitsplanung kenne.

Graham und die Sängerin freundeten sich im Oktober 2025 an, als Taylor in seiner Show auftrat. Gemeinsam mit den Schauspielern Domhnall Gleeson (42), Cillian Murphy (49), Greta Lee (43) und Jodie Turner-Smith (39) sowie dem Musiker Lewis Capaldi (29) war sie zu Gast – und alle waren später in ihrem Musikvideo zu "Opalite" zu sehen. Während der Show hatte Graham Taylor nach ihren Hochzeitsplänen gefragt, woraufhin sie ihm scherzhaft eine Einladung versprach und verriet, dass sie nach ihrer Album-Promotion-Tour mit der Planung beginnen wolle. Taylor und Travis hatten sich im August 2025 verlobt.

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Getty Images Graham Norton spricht bei den Albies der Clooney Foundation for Justice im Natural History Museum in London

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Getty Images Graham Norton, Talkshow-Moderator

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Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024