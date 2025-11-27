TikTok-Köchin verliert einen Zwilling nach Plazenta-Ablösung

Tineke "Tini" Younger ist bekannt durch ihre erfolgreichen Koch- und Backvideos auf TikTok und hat nun eine erschütternde Nachricht mit ihren Fans geteilt. Auf Instagram gab die 24-jährige Köchin zusammen mit ihrem Ehemann Antoine Wright Junior bekannt, dass eines ihrer Zwillingsmädchen, Arya, in der 36. Schwangerschaftswoche tragisch verstorben ist. Grund dafür war eine vorzeitige Plazentaablösung, eine seltene, aber gefährliche Komplikation während der Schwangerschaft. Trotz des Verlustes konnte Aryas Zwillingsschwester gesund zur Welt kommen und wird laut Tini gut versorgt.

In ihrem emotionalen Posting, begleitet von berührenden Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Krankenhaus, schrieb die Internetpersönlichkeit: "Wir haben unser süßes Mädchen Arya verloren. Wir waren so kurz davor, die Mädchen zur Welt zu bringen." Sie betonte auch, dass Aryas Schwester selbstständig atme und versicherte, dass Arya in der Familie immer gefeiert werde. "Ihre Schwester wird wissen, dass sie ein Zwilling ist und eine wunderschöne Zwillingsschwester hat", fügte sie hinzu. Tini kündigte an, sich zunächst eine Pause zu gönnen, versprach aber, zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückzukehren.

Bereits im Juli hatte die Köchin ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und mit Vorfreude vom Herbst als Geburtstermin gesprochen. Tini begeistert mit ihren Kochprojekten Millionen Menschen und träumte davon, ihre Kinder eines Tages an ihren kulinarischen Leidenschaften teilhaben zu lassen. Die aus Maryland stammende Influencerin wurde durch die Kochshow "Next Level Chef" bekannt und veröffentlichte ein eigenes Kochbuch. Auf TikTok folgen ihr mehr als zwölf Millionen Fans, die nun Anteil an ihrem Schicksalsschlag nehmen.

Instagram / tiniyounger Tineke Younger, Social-Media-Star

Instagram / tiniyounger Antoine Wright Jr. und Tineke Younger mit ihrer Tochter

Instagram / twonbrady_ Antoine Wright Jr. und Tineke Younger, Juni 2025