Konzerte abgesagt: James Morrison kämpft mit Stimmproblemen

Sänger James Morrison (41) musste kurzfristig zwei geplante Auftritte in London absagen. Der 41-Jährige gab am Mittwoch bekannt, dass er sich aufgrund einer überanstrengten Stimme gezwungen sieht, die für den Abend angesetzten Shows zu verschieben. "Hallo zusammen. Ich habe schlechte Nachrichten. Es tut mir unendlich leid, aber ich muss meine zwei Instore-Auftritte heute im Rough Trade East verschieben", schrieb James auf seinen Instagram-Kanälen und entschuldigte sich bei seinen Fans für die Unannehmlichkeiten. Der Musiker versprach, die Konzerte so bald wie möglich nachzuholen und bedankte sich für das Verständnis seiner Anhänger.

James erklärte, er habe seine Stimme bei den vergangenen Auftritten stark strapaziert. Nun müsse er sich erholen, um weitere Schäden zu vermeiden. Zahlreiche Fans wünschten dem Sänger in den Kommentaren eine schnelle Genesung und drückten ihre Unterstützung aus. Unter den vielen aufmunternden Worten befindet sich auch ein Kommentar des legendären Pianisten Jools Holland, der den Sänger als "dear pal" bezeichnete und ihm eine baldige Besserung wünschte. Wann die verschobenen Termine nachgeholt werden, ließ James in seinem Statement offen.

James erlebte in den letzten Monaten persönliche Höhen und Tiefen. Nach dem Tod seiner getrennt lebenden Ehefrau Gill Anfang 2024, der ihn sehr mitnahm, ist er inzwischen neu verliebt. Seine Partnerin Mariel Jones, mit der er oft auf Reisen gesehen wird, scheint ihm neuen Lebensmut zu geben. Auch seine Töchter, die aus der Ehe mit Gill stammen, scheinen ein gutes Verhältnis zu Mariel zu pflegen. Der Musiker, der in früheren Interviews über die besondere Verbindung zu seiner verstorbenen Frau und ihre Rolle als Muse sprach, scheint in seiner neuen Partnerschaft die Stabilität und Unterstützung gefunden zu haben, die er nach dem tragischen Verlust so dringend brauchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images James Morrison, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images James Morrison, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / jamesmorrisonok James Morrison, Sänger