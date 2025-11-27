Erstes Weihnachten als Ehepaar: Melissa Rivers gibt Einblick

Melissa Rivers (57), Moderatorin und Autorin, hat kürzlich spannende Einblicke in ihr neues Eheleben mit ihrem Ehemann Steve Mitchel gegeben. Bei einer Veranstaltung in New York sprach die 57-Jährige über ihr erstes bevorstehendes Weihnachten als Ehepaar. Das Paar heiratete im März und erlebt aktuell die ersten gemeinsamen Feiertage in diesem neuen Lebenskapitel. "Früher habe ich immer nach Notausgängen geschaut", gab Melissa lachend gegenüber People zu. "Jetzt fühlt es sich viel beständiger an." Auch bei der Organisation der Feiertage, die sie von ihrer verstorbenen Mutter Joan Rivers übernommen hat, spielt ihr Mann eine Rolle – mit klaren Anweisungen. "Sein Job ist es, zu helfen und keine Meinung zu haben. Außer, dass alles gut aussieht", scherzte sie.

Mit warmem Humor berichtete Melissa weiter, wie sie künftig mit Geschenken in ihrer Ehe umgeht. Da es das erste Weihnachten als verheiratetes Paar ist, erwartet sie ein besonderes Geschenk. "Jetzt bin ich seine Frau, da heißt es happy wife, happy life", sagte sie und erklärte, dass sie sich manchmal größere Geschenke "anspart", wenn ihr Mann kleinere Verfehlungen wiedergutmachen möchte. Dabei bleibt die Dynamik zwischen den beiden locker und liebevoll, wie auch ihre Erzählungen humorvoll verdeutlichen.

Die Hochzeit selbst fand im exklusiven Four Seasons Resort in Jackson Hole, Wyoming, vor etwa 150 Gästen statt. Melissa entschied sich für eine persönliche Note, indem Sabrina Lott Miller, die seit über 37 Jahren zur Familie gehört, die Zeremonie leitete. Ihr Sohn Edgar Cooper hielt eine mit Witz gespickte Rede und riet dem Bräutigam augenzwinkernd, seiner Mutter in der Ehe lieber ihren Willen zu lassen. Trotz der luxuriösen Kulisse und bedeutsamen Momente blieb die Feier dank solcher kleinen Details eine herzliche und familiäre Angelegenheit, die die enge Bindung innerhalb der Familie reflektierte.

Getty Images Melissa Rivers, Mai 2025

Getty Images Steve Mitchell und Melissa Rivers, 2024

Getty Images Melissa Rivers, Moderatorin

