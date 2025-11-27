"Fremdgeherin": Spoilert Marwin hier die Temptation-Staffel?

Melissa Heitmann (29) und Marwin Klute (28) stellen sich aktuell bei Temptation Island V.I.P. dem großen Treuetest. Doch den könnte Melissa eventuell nicht bestanden haben – das deutet Marwin nun im Netz an. Unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts der Show kommentierte Melissa und klagte erneut über Marwins Verhalten in der Beziehung. Von den Fans bekommt sie Zuspruch, doch Marwin zweifelt diese Darstellung in der Kommentarspalte an. Er reagiert mit den Worten: "Kann man einer Fremdgeherin vertrauen?"

Die provokante Aussage wurde mittlerweile gelöscht – in einigen Videos auf TikTok finden sich allerdings Screenshots des Kommentars. Unklar ist, ob Marwin seine Bemerkung selbst entfernt hat oder ob der "Temptation Island"-Instagram-Account dahintersteckt. Immerhin wäre das, was Marwin hier andeutet, ein massiver Spoiler für den restlichen Verlauf der Staffel. Bislang nähert sich die 29-Jährige zwar dem Verführer Kevin emotional an, tatsächlich vorgefallen ist allerdings nichts. Zudem war das Thema Untreue zwischen Marwin und Melissa noch nie öffentlich ein Thema.

Seit einigen Folgen ist zu beobachten, dass sich Melissa und Kevin immer besser verstehen. In Folge sieben suchte Melissa zum Beispiel ein Gespräch unter vier Augen. Sie schüttete dem Verführer ihr Herz aus: Marwin hatte zuvor Kritik an ihrem Job als Erotikmodel geäußert. Kevin versicherte ihr, dass es auch Männer gibt, die sie gerne daten würden und kein Problem mit ihrer Karriere hätten. "Ich merke, dass er genauso sensibel ist wie ich und gerne über seine Gefühle reden möchte. Und das finde ich sehr attraktiv. Das fehlt mir bei Marwin", gestand Melissa daraufhin.

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Hobby-Sportler und Influencer

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

RTL Melissa Heitmann mit "Temptation Island V.I.P."-Verführer Kevin