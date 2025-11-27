Taylor Swift als Schwägerin? Bruder auf Dating-App gesichtet

Austin Swift, der jüngere Bruder von Taylor Swift (35), sorgt derzeit für Aufsehen: Wie Page Six berichtet, soll der 33-Jährige derzeit auf der exklusiven Promi-Dating-App Raya nach der Liebe suchen. Sein angebliches Profil gibt an, dass er in Nashville lebt, aber regelmäßig nach Los Angeles und New York reist. Seine Interessen werden dort mit Steak, Ballsportarten, "Sitzen und Liegen" sowie "Emo-Musik" beschrieben. Eine Quelle berichtete dem Magazin, dass er unter anderem ein Paparazzi-Foto von sich hochgeladen habe, auf dem er spazieren geht. Für alle, die jetzt neugierig sind: Hier könnte sich tatsächlich ein Match mit direkter Verbindung zu der Sängerin ergeben.

Austin, der sich als Schauspieler und Producer einen Namen gemacht hat, ist seit Jahren eng in Projekte seiner berühmten Schwester eingebunden. Er wird als Executive Producer auf Taylors Disney+-Doku "Folklore: The Long Pond Sessions" genannt und arbeitete an ihrem Video zu "I Bet You Think About Me" mit. Zuletzt bedankte sich die 35-Jährige in der "Late Night with Seth Meyers"-Show öffentlich bei ihrer Familie: "Das ist mein erstes Album-Release, bei dem meine Mama, mein Vater und mein Bruder die ganze Zeit dabei sind", sagte sie über die Launch-Woche zu "The Life of a Showgirl".

Die Möglichkeit, Taylor als Schwägerin zu haben, dürfte für viele sicherlich eine attraktive Aussicht sein – erst recht, da sie neben ihrer Musikkarriere für ihre herzliche Verbundenheit mit engen Freunden und der Familie bekannt ist. Während derzeit spekuliert wird, welche Freundinnen und Wegbegleiter die Verlobte von Travis Kelce (36) auf ihrer Hochzeits-Gästeliste stehen hat, sucht ihr Bruder auf der Dating-App womöglich gerade nach einer Frau, die ihn zum großen Tag seiner Superstar-Schwester begleitet.

Getty Images Taylor Swift mit ihrem Bruder Austin, Januar 2014

Getty Images Austin Swift im Jahr 2018

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025