"Mein Zuhause": Vanessa Nwattu spricht über Liebe zu Aleks

Vanessa Nwattu (25) und Aleksandar Petrovic (34) erleben derzeit eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle, wie sie im RTL-Format Temptation Island V.I.P. zu sehen ist. Obwohl noch nicht alle Episoden der Show ausgestrahlt wurden, brodeln in den sozialen Netzwerken die Gerüchte einer möglichen Trennung. Umso überraschender äußerte sich Vanessa kürzlich in einer Instagram-Fragerunde voller Liebe über ihren Verlobten. Auf die Frage eines Fans, ob sie überzeugt war, den in der Sendung gestellten Treuetest zu bestehen, antwortete sie: "Er ist mein Zuhause, mein Verlobter, der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ein Mensch, für den ich alles tue, aus Liebe."

Ihre Worte lösten eine Welle von Reaktionen bei den Fans aus. Besonders irritierend erscheint ihre Liebeserklärung für einige Anhänger, da Vanessa in der Vergangenheit oft öffentlich kritische Töne gegen Aleks angeschlagen hatte. Diese Diskrepanz sorgt für Diskussionen in den sozialen Medien. Während Einzelne spekulieren, dass die beiden wieder zueinandergefunden haben könnten – unter anderem, weil Aleks kürzlich in Vanessas Heimatstadt Düsseldorf gesichtet worden sein soll –, mutmaßen andere über die Möglichkeit externer Einflüsse. "Das klingt nach Gehirnwäsche", lautet ein Kommentar. Einige Fans fassen auch die Version ins Auge, dass medienwirksame Strategien hinter der plötzlichen Harmonie stecken könnten.

Vor allem ein Thema hatte die Gerüchteküche weiter befeuert: Zahlreiche Instagram-Nutzer behaupteten, Vanessa und Aleks seien zur gleichen Zeit in Südafrika gewesen. Dort wurde gerade die neue Staffel von Prominent getrennt aufgezeichnet. "Ich habe beide in Südafrika gesehen und sie teilen sich ein Zimmer. Getrennt sieht für mich anders aus...", schrieb ein User. Ein anderer berichtete: "Sie sind zusammen in ein Zimmer eingecheckt, haben gemeinsam gefeiert und im Hotelflur um zwei Uhr rumgeschrien. Am nächsten Morgen frühstückten sie zusammen mit anderen Teilnehmern von 'Prominent getrennt'." Für viele Follower deutete alles darauf hin, dass die beiden weiterhin ein Paar waren – oder zumindest gemeinsam an dem Realityformat teilnahmen.

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024