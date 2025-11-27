Mark Wahlberg hofft auf ganz viel Family-Zeit an Weihnachten

Was wünscht sich ein Hollywood-Star, der (fast) alles hat, eigentlich zu Weihnachten? Genau das hat Mark Wahlberg (54) nun dem People Magazine verraten: "Einfach mit der Familie zusammenzukommen." Sein Wunsch klingt nach purer Quality Time: "Alle Kinder zur gleichen Zeit am gleichen Ort, für eine gute Weile, wo wir zusammen frühstücken, zu Mittag essen, jeden Abend zusammen zu Abend essen", genau das plant Mark an den Feiertagen. Der Schauspieler, der mit seiner Frau Rhea Durham (47) vier Kinder hat, will diese seltenen Momente nutzen. Und er denkt schon voraus, denn die Termine der Kinder werden nicht einfacher: "Wir versuchen herauszufinden, wie wir in vier oder fünf Jahren an vier Orten gleichzeitig sein können", witzelte er.

Bei den Wahlbergs geht es herzlich und immer mit einer Prise Humor zu. "Meine Kinder machen sich gern über mich lustig", erzählte Mark dem People Magazine. "Sie imitieren mich, geben mir Sprüche. Sie machen den Boston-Akzent." Ein jüngstes Familien-Highlight gab es im September in New York, als alle zur Premiere seines Actionfilms "Play Dirty" zusammenkamen. "Ich freue mich total, dass alle meine Kinder da sind, weil meine Tochter auf dem College ist und jeder in seinem eigenen Rhythmus unterwegs ist", sagte er am roten Teppich. Und ein kleiner Bonus für Papa war auch drin: "Meine Tochter hat eine ganze Reihe ihrer Freundinnen zur Premiere mitgebracht", erzählte Mark und grinste über die "coolen Papa-Punkte", die er sich dafür sichern konnte.

Neben den realen Familienfeierlichkeiten ist Mark zurzeit auch auf der Leinwand in einer Vaterrolle zu sehen. In "The Family Plan 2", der seit dem 21. November auf Apple TV zu streamen ist, schlüpft er erneut in die Rolle von Dan Morgan, einem scheinbar normalen Familienvater mit einer geheimnisvollen Vergangenheit als Auftragskiller. In der Fortsetzung der Action-Komödie reist Dan mit seiner Frau, gespielt von Michelle Monaghan (49), nach London, um die gemeinsame Tochter zu Weihnachten zu besuchen. Der Film bietet eine Mischung aus witzigen und dramatischen Momenten. Zwischen Action und Verfolgungsjagden ringt die Filmfigur mit dem Loslassen – etwas, das Mark nur allzu gut kennt.

Getty Images Mark Wahlberg, Schauspieler

Getty Images Mark Wahlberg mit seiner Frau Rhea Durham und seinen vier Kindern bei der "Play Dirty" Weltpremiere, 2025

Getty Images Mark Wahlberg feiert seinen Stern auf dem Walk of Fame mit Rhea Durham und den Kindern Ella, Michael, Brendan und Grace