Reality-Drama bei den Geissens: Töchter sorgen für Aufregung

Die Vorbereitungen auf die neue Show "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" laufen in Saint-Tropez auf Hochtouren. Carmen Geiss (60) und ihr Ehemann Robert Geiss (61) suchen für das neue Format nach einer jungen Frau, die für ein Jahr den Titel der Prinzessin tragen darf. Unterstützt werden sie dabei von der Fürstin Nina Menegatto aus Seborga und dem Benimmtrainer Sascha Illic. 25 Finalistinnen mussten sich zuletzt auf Schloss Balthasar in Rust präsentieren, doch für eine Überraschung sorgten die beiden Geiss-Töchter Shania (21) und Davina (22). Obwohl sie nicht offiziell am Wettbewerb teilnehmen, mischten sie sich unter die Finalistinnen.

Für Robert steht aber fest, dass der Prinzessinnen-Titel nichts für seine Töchter wäre. "Das wäre nichts für sie, weil sie das einfach nicht mit dem goldenen Löffel mitbekommen haben. Wir haben die beiden zu bodenständig erzogen", sagte er der Bild. Carmen ergänzte dies mit einer Anekdote über einen Vorfall mit einem Benimmtrainer, der während früherer Dreharbeiten fast verzweifelte, weil die Mädchen ihn aufgrund eines falsch geschmierten Nutella-Brots kurzerhand rauswarfen. Robert witzelt schließlich: "Wir müssen unsere Töchter vielleicht noch mal auf die Benimmschule schicken."

Shania und Davina, die regelmäßig in der Realityshow ihrer Eltern zu sehen sind, stehen oftmals im Mittelpunkt humorvoller Geschichten über ihre Aufwachsjahre. In der Vergangenheit erhielten sie bereits Benimmunterricht, waren damals jedoch erst sechs und sieben Jahre alt. Die Schwestern, die oft für ihre enge Bindung zueinander bekannt sind, zeigen auf Social Media und in der Serie der Familie, dass sie trotz des Glamours ihrer Eltern ihren eigenen Weg gehen wollen. Carmen und Robert nehmen solche Zwischenfälle, wie sie in der Show vorkommen, jedenfalls mit einer großen Portion Humor.

Anzeige Anzeige

AEDT Davina und Shania Geiss beim Lascana Summer Club 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

Anzeige Anzeige

RTL II Carmen Geiss und ihre Familie auf ihrem 60. Geburtstag