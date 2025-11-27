Nicole Kidmans Töchter dürfen Papa Keith immer besuchen

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (58) haben sich nach 19 Jahren Ehe getrennt, wie die Schauspielerin am 30. September offiziell durch die Einreichung der Scheidung bestätigte. Die beiden gemeinsamen Töchter, Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14), leben laut People überwiegend bei Nicole, haben jedoch die Freiheit, ihren Vater Keith jederzeit zu besuchen. Ein Insider betont, dass es "kein Drama" zwischen den Eltern gebe und die Kinder sich gut mit der neuen Familiensituation arrangieren.

Trotz der Aufteilung scheint das Wohl der Mädchen für beide Elternteile oberste Priorität zu haben. Laut dem ausgearbeiteten Erziehungsplan verbringt Nicole 306 Tage im Jahr mit ihren Töchtern, während Keith für 59 Tage mit ihnen Zeit hat. Diese Regelung wurde von beiden Seiten einvernehmlich beschlossen, wobei es auch eine Vereinbarung gibt, dass Nicole und Keith nicht negativ übereinander oder über Mitglieder der jeweiligen Familie vor ihren Töchtern sprechen dürfen. Beide Elternteile wurden zudem verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen ein Seminar zum Thema Erziehung zu besuchen.

Die Beziehung zwischen Nicole und Keith galt lange als eine der stabilsten in der Welt der Prominenten. Das Paar hatte sich im Jahr 2006 das Jawort gegeben und führte seine Ehe überwiegend in Nashville. Über die Hintergründe ihres Liebes-Aus verloren beide bisher kaum Worte – oft wurde spekuliert, Nicoles voller Terminkalender könne ihnen zum Verhängnis geworden sein, andere vermuten eine Midlife-Crisis seitens Keith. Ob Nicole und Keith, trotz des jetzt eingetretenen Bruchs, in Zukunft in Kontakt bleiben werden, scheint vor allem mit Blick auf ihre gemeinsamen Töchter wahrscheinlich.

Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas

Getty Images Keith Urban, Sunday Rose (2. v.l.), Faith Margaret (3. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024