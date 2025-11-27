Nächster Schritt: JoJo Siwa plant Weihnachten mit Chris

JoJo Siwa (22) macht Ernst in ihrer Beziehung mit Chris Hughes (32). Die Sängerin enthüllte auf Instagram, dass die beiden die Weihnachtsfeiertage zusammen in England verbringen werden. Die "Dance Moms"-Bekanntheit ließ ihre Fans wissen: "Wir feiern eine Woche früher Weihnachten mit meiner Familie, damit ich zu Weihnachten nach England reisen kann!" Jetzt, da die Planung steht, sei sie schon komplett im Feiertagsfieber: "Meine Lieblingsjahreszeit. Ich habe die letzten drei Tage damit verbracht, mich auf die Feiertage vorzubereiten, und es war wunderbar."

Kennengelernt haben sich JoJo und Chris bei der Promi-Ausgabe von Big Brother UK im Frühjahr dieses Jahres. Aus anfänglicher Freundschaft wurde schnell Liebe, und seitdem scheint sich ihre Beziehung stetig zu vertiefen. Höhepunkt war kürzlich ein Konzert im britischen Birmingham, bei dem die Tänzerin Chris' Familie als Ehrengäste willkommen hieß. Dabei verkündete sie laut Daily Mail: "Leute! Meine zukünftigen Schwiegereltern sind im Saal. Ich kann mich heute Abend nicht allzu sehr austoben."

Die Beziehung von Chris und JoJo sorgte zu Beginn für einige Schlagzeilen. Zum einen war die Blondine während ihres Kennenlernens eigentlich noch mit ihrer Freundin Kath Ebbs zusammen. Zum anderen warf ihre Liebe Fragen zur Sexualität der 22-Jährigen auf, die sich zuvor als queer bezeichnet hatte. Zu Gast bei "SiriusXM" stellte JoJo jedoch klar: "Nur weil ich in einer heterosexuellen Beziehung bin, heißt das nicht, dass ich hetero bin."

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, TV-Pärchen

Anzeige Anzeige

Getty Images Jojo Siwa im März 2025