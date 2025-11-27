Knapp 200.000 Euro: Serkan Yavuz büßt für Ein-Euro-Statement

Er ist der letzte Realitystar, der sich in Das große Promi-Büßen vor Moderatorin Olivia Jones (56) verantworten muss: Für Serkan Yavuz (32) geht es zur berüchtigten Runde der Schande. Noch bevor er auf dem Stuhl sitzt, zittert er vor Angst – und zwar berechtigt. In der Abrechnung mit Olivia gibt der zweifache Vater unumwunden zu, schwere Fehler gemacht zu haben – sowohl privat als auch im TV. "Du bist deiner Frau Samira fremdgegangen, als deine Frau hochschwanger war mit eurer zweiten Tochter. Ausgerechnet mit Misses Moralapostel Eva Benetatou", fasst die Moderatorin zusammen. Neben der Affäre muss Serkan sich vor allem für sein umstrittenes Ein-Euro-Statement rechtfertigen. Er verlangte eine Gebühr, um seine Sicht auf die Trennung von Samira und den Seitensprung mit Eva zu erklären – dies tat er letztendlich nicht. "Du hast ein Versprechen verkauft. Das Versprechen, deine Perspektive zu schildern. Stattdessen hast du dein Leid beklagt", kritisiert ihn die Dragqueen.

"Wenn es einen Reality-Lebenslauf gäbe, dann klingt deiner wie ein Märchen. 2021 bei Bachelor in Paradise Samira kennen und lieben gelernt. 2022 erstes Baby. 2023 Hochzeit. 2024 Baby Nummer zwei", fasst die Hamburgerin ferner zusammen und ergänzt: "Aber wie das mit Märchen ist, sie sind selten Realität." Serkan fängt an, heftig zu weinen, berichtet von Hassnachrichten und Morddrohungen, die auch seine Kinder betrafen: "Ich habe so viel Wut und Hass gehabt." Er erklärt, er habe Rache an Medienvertretern sowie Hatern auf Social Media ausüben wollen: "Ich habe mit Absicht provokant geschrieben. Ich habe mit Absicht geteasert. Ich wusste genau, jeder wird sich das Maul darüber zerreißen, und ich werde alle auf mein Profil locken, jeder wird auf diese Website gehen." Olivias Fazit fällt hart aus: "Erst betrügst du deine schwangere Frau, dann betrügst du deine zahlende Kundschaft und das, was du ihnen versprochen hast. War das wirklich so ein kluger Move?" Schließlich verrät Serkan, dass er mit seinem leeren Versprechen "knapp 200.000 Euro" verdient habe – Olivia macht daraufhin große Augen. In der kommenden Promi-Büßen-Episode wird Serkans Runde der Schande fortgesetzt.

Hintergrund ist folgender: Das Liebes-Drama rund um Serkan und Samiras Trennung Anfang 2025 erreichte vor rund sieben Monaten einen neuen Höhepunkt. Nachdem monatelang nur spekuliert worden war, gab Eva öffentlich zu, mit dem Realitystar einen Seitensprung gehabt zu haben. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag", gestand die Mutter eines Sohnes damals auf Instagram. Daraufhin folgte ein öffentlicher Krieg, der in der Reality-TV-Bubble große Wellen schlug und bis heute nicht komplett begraben ist.

Joyn Serkan Yavuz: "Das große Promi-Büßen"-Kandidat 2025

Joyn Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou