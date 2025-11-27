"Keine Kraft mehr": Kim Virginia hat Drama um Nikola satt

Die Ehe von Kim Virginia (30) und Nikola Grey (29) steht offenbar vor einem großen Wendepunkt. In einer Fragerunde mit ihren Fans auf Instagram hat sich Kim nun überraschend offen über die schwierige Lage zwischen ihr und ihrem Ehemann geäußert. Sie erklärt, es herrsche derzeit keinerlei Kontakt zwischen ihnen. Die Kämpferin für ihre Beziehung scheint die Geduld zu verlieren, denn sie schrieb deutlich: "Ich habe es langsam so satt." Kim gab an, dass sie Nikola ein letztes Mal ein Gespräch auf Augenhöhe anbietet, bevor sie endgültig beschließt, nicht mehr für die Ehe zu kämpfen.

Die Reality-TV-Persönlichkeit begründete ihre Entscheidung mit den psychischen Strapazen, die ihr das Schweigen und die Konflikte bereiten: "Weil ich einfach keine Kraft mehr dafür habe", betonte sie in ihrem Statement. In der Vergangenheit sei sie immer bereit gewesen, die Initiative zu ergreifen, den Kontakt zu suchen und an Lösungen zu arbeiten. Aber nachdem sie sich nun von öffentlicher Anfeindung und dem sogenannten "silent treatment" konfrontiert sieht, scheinen Kim die Kräfte langsam zu schwinden. In dem offenen Posting richtete sie klar das Wort an Nikola, machte deutlich, dass sie von ihm ebenfalls Schritte erwartet und nicht alles alleine tragen will.

Die angespannte Lage zwischen Kim und Nikola war zuletzt auch bei einem geschäftlichen Zusammentreffen spürbar, bei dem die beiden sich nach längerer Zeit wiedersahen. Während des Termins, bei dem weitere Personen anwesend waren, war eine Aussprache nicht möglich, da private Themen außen vor blieben. Kim betonte damals, dass sie professionell geblieben seien. Ob es Nikola dieses Mal gelingen wird, auf Kims Angebot für ein klärendes Gespräch einzugehen, bleibt abzuwarten – viel Zeit scheint ihm jedenfalls nicht mehr zu bleiben. Fans des Paares sind gespannt, ob diese Ehe noch zu retten sein wird oder ob sich die Wege der beiden endgültig trennen.

Kim Virginia Grey, November 2025

Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit