James Van der Beek kämpft weiter tapfer gegen den Krebs

James Van der Beek (48), der als Dawson Leery in der Kultserie Dawson's Creek weltbekannt wurde, kämpft seit über einem Jahr gegen Darmkrebs im dritten Stadium. Im September 2025 musste er seine Teilnahme an einer Wohltätigkeitsgala für "Dawson's Creek" in New York City aufgrund zweier Magen-Darm-Infekte kurzfristig absagen, was seine Fans in große Sorge versetzte. James versuchte, sie zu beruhigen, und richtete in einem vorab aufgezeichneten Video Dankesworte an seine Co-Stars und Fans: "Ich kann nicht glauben, dass ich nicht dort sein kann. Danke an jeden einzelnen von euch – ihr seid die besten Fans der Welt." Als Ersatz für James trat Broadway-Star Lin-Manuel Miranda (45) auf, was James humorvoll kommentierte: "Meine Kinder betrachten ihn als eine Verbesserung." Der Schauspieler zeigte sich trotz der gesundheitlichen Herausforderungen, die er derzeit bewältigen muss, gut gelaunt und optimistisch. Aber wie geht es ihm aktuell wirklich?

Seine Diagnose hatte James bereits im November 2024 öffentlich gemacht und erklärte damals gegenüber dem Magazin People: "Es gibt Grund zur Hoffnung, und ich fühle mich gut." Obwohl die Diagnose ein Schock war, vor allem angesichts seines zuvor gesunden Lebensstils, gab er nie auf. In einem Interview mit dem Sender Today gab der Schauspieler nun ein Gesundheitsupdate: "Ich fühle mich großartig, aber es ist eine Reise mit vielen Höhen und Tiefen. Krebs ist wie ein Vollzeitjob." Um finanzielle Mittel für seine Behandlung und für andere Betroffene zu sammeln, startete James kürzlich eine Aktion, bei der er signierte Trikots aus seinem Film "Varsity Blues" verkaufte. Außerdem versteigerte er einige "Dawson's Creek"-Schätze, um die teure Krebstherapie zu finanzieren.

Im Kampf gegen den Krebs zeigt James eine beeindruckende Stärke, die von der Unterstützung seiner Familie getragen wird. Seine Frau und seine Kinder begleiten ihn durch diese schwierige Zeit. Obwohl er aufgrund seiner Erkrankung immer wieder öffentliche Auftritte absagen muss, bleibt er zudem über virtuelle Botschaften eng mit seinen Fans verbunden. In jeder Rede und jedem Beitrag schwingt eine tiefe Dankbarkeit gegenüber seinen Unterstützern mit.

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly

Getty Images James Van Der Beek, Schauspieler

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022