Aufgepasst: Diese Filme & Serien liefert Netflix im Dezember

Netflix startet im Dezember nun mit einem bunten Mix neuer Filme und Serien, die Lust auf kuschelige Film- und Serienabende machen. Den Auftakt liefert am 1. Dezember der Actionfilm "Troll 2", in dem ein gigantisches Fabelwesen in Norwegen für Chaos sorgt. Am 5. Dezember folgt laut Tag24 die Tragikomödie "Jay Kelly" mit Adam Sandler (59) und George Clooney (64). Mystery- und Krimifans dürfen sich ab dem 12. Dezember auf "Wake Up Dead Man", den dritten Teil der "Knives Out"-Reihe, mit Daniel Craig (57) als Meisterdetektiv Benoit Blanc freuen. Romantische Komödienliebhaber kommen ab dem 18. Dezember mit der fünften Staffel von Emily in Paris auf ihre Kosten. An den Feiertagen geht es dann richtig spannend weiter: Stranger Things liefert Part II der letzten Staffel mit den Folgen 5 bis 7 am 25. Dezember, das große Serienfinale folgt am 31. Dezember.

Dazwischen schenkt uns Netflix noch weitere Neuzugänge. Die weihnachtliche Romanze "My Secret Santa" startet am 3. Dezember. Anime-Fans können sich am 10. Dezember auf zwölf neue Folgen der finalen 3. Staffel von "Record of Ragnarok" freuen. Am 11. Dezember kommt dann "Man vs. Baby", in dem Mr.-Bean-Darsteller Rowan Atkinson (70) einen Säugling betreut. Wer zu Heiligabend nach emotionalem Kino sucht, findet ab dem 24. Dezember mit "Goodbye June" genau das Richtige. Inszeniert von Kate Winslet (50) und mit Helen Mirren (80) und Johnny Flynn (42) in einem Familiendrama über vier Geschwister, einen strengen Vater und eine schwer erkrankte Mutter.

Parallel verabschiedet die Plattform laut Tag24 aber auch einige Lieblinge: So verschwinden die Abenteuer von Bugs Bunny und Co. aus "The Looney Tunes Show" ab dem 21. Dezember. Ebenso trifft es Lars von Triers (69) "Melancholia" mit Kirsten Dunst (43), der nur noch bis Heiligabend verfügbar ist. Auch die Serie "Parenthood", die bewegende Geschichten rund um die Braverman-Familie erzählt, ist schon ab dem 14. Dezember nicht mehr auf der Plattform zu sehen. Trotzdem dürfen sich die Fans jetzt auf ein prall gefülltes Unterhaltungsprogramm freuen. Für entspannte, spannende und emotionale Stunden in der Advents- und Weihnachtszeit ist also bestens gesorgt.

Netflix Millie Bobby Brown als Elf in "Stranger Things"

Netflix / Giulia Parmigiani Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris"

Getty Images Netflix Logo, aufgenommen in Virginia, 2020

