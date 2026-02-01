Von wegen geghostet: Emmy Russ schießt gegen Kevin Njie

Fliegen zwischen den Realitystars Emmy Russ (26) und Kevin Njie (29) jetzt die Fetzen? Nachdem die beiden eine kurze, offenbar turbulente Kennenlernphase hinter sich haben, herrscht Uneinigkeit darüber, wer von ihnen den Kontakt abgebrochen hat. Via Instagram präsentierte die 26-Jährige jetzt ihre Sicht der Dinge und machte ihrem Ärger ordentlich Luft. Von Kevins Behauptung, er habe sie geghostet, hält sie herzlich wenig: "Einfach nur krank", wetterte sie und erklärte, dass es genau andersherum gewesen sei. Laut Emmy endete das Ganze mit einem klaren Rauswurf – direkt nach ihrer Rückkehr von einem Krankenhausaufenthalt.

Emmy schilderte, wie sie den 29-Jährigen der Untreue überführte: Während er sich in ihrem Hotelzimmer befand, einen kostenlosen Aufenthalt auf ihre Kosten genoss und sie selbst noch gesundheitlich angeschlagen war, sei etwas vorgefallen. Sie habe in Kevins Handy geschaut und eindeutige Nachrichten entdeckt: "Während ich im Krankenhaus war und er ja so loyal gegenüber mir war, hat er einfach mit zwei Weibern irgendwas gehabt", erklärt sie. Der Realitystar zog sofort Konsequenzen: "Ich habe ihm den Koffer hingestellt und ihn rausgeschmissen aus meinem Hotelzimmer", betonte Emmy, die sichtlich wütend über seine Behauptungen war.

Was der ehemalige Sportler über das Ende ihrer Kennenlernphase in die Welt getragen hatte, erfuhr Emmy erst während ihrer Teilnahme an #CoupleChallenge: Mitkandidatin Ariel offenbarte ihr, dass Kevin Folgendes über ihre gemeinsame Vergangenheit erzählt hatte: "Ja, ich hatte kurz was mit ihr im Urlaub. Sie war aber toxisch," soll er gesagt haben. Danach habe er sie angeblich geghostet. Am TV-Set setzten die beiden Frauen ihre Geschichten Stück für Stück zusammen – und merkten schnell, dass sie von Kevin offenbar mit denselben Sprüchen und Versprechen umgarnt worden waren.

IMAGO / BOBO Collage: Emmy Russ und Kevin Njie, Realitystars

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar, 2025

RTLZWEI Chika, Ariel und Emmy bei "#CoupleChallenge", 2026