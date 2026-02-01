Natalie Portman kritisiert: Kaum Regisseurinnen bei Oscars

Beim Sundance Film Festival in Utah hat Natalie Portman (44) deutliche Worte für die Oscars gefunden. Die Schauspielerin kritisierte in einem Interview mit Variety, dass erneut nur eine Frau in der Kategorie "Beste Regie" vertreten ist. Mit zehn nominierten Filmen in der Kategorie "Bester Film" stammt einzig Chloé Zhaos Werk "Hamnet" von einer Regisseurin – ein Missstand, den Portman scharf anprangerte: "So viele der besten Filme dieses Jahres wurden von Frauen gemacht, aber sie bekommen nicht die Anerkennung, die sie verdienen." Sie erwähnte dabei unter anderem Filme wie "Sorry Baby" und "Hedda", die bei den Nominierungen übergangen wurden.

Während ihrer Zeit beim Festival stellte die Oscar-Preisträgerin zudem ihren eigenen neuen Film, "The Gallerist", vor, eine dunkle Komödie von Regisseurin Cathy Yan. Portman schwärmte von Yans Talent und der besonderen Art, wie sie eine Balance zwischen Satire und Emotion geschaffen habe. In dem Film verkörpert die Schauspielerin eine Galeristin, die auf unkonventionelle Weise versucht, ihren Einfluss in der Kunstszene zu erweitern. An ihrer Seite sind unter anderem Jenna Ortega (23) und Catherine Zeta-Jones (56) zu sehen. Neben der Filmpremiere nutzte Portman die Gelegenheit, auf die generellen Herausforderungen aufmerksam zu machen, denen sich Frauen in der Filmindustrie gegenübersehen: "Es gibt auf jedem Level Barrieren – von der Finanzierung bis hin zu den Festivalteilnahmen."

Portman ist für ihr Engagement in diesem Bereich bekannt. Bereits 2020 sorgte sie mit einem Kleid, bestickt mit den Namen übergangener Regisseurinnen, bei den Oscars für Aufsehen. Auch bei den Golden Globes machte sie 2018 mit ihrer berüchtigten Bemerkung "Und hier sind alle männlichen Nominierten" Schlagzeilen. Die zweifache Mutter, die selbst bereits mehrfach für den Oscar nominiert wurde, setzt sich immer wieder für eine stärkere Repräsentation von Frauen in der Filmbranche ein. Ihr neuester Film und ihre aktuellen Worte unterstreichen einmal mehr ihr unermüdliches Engagement für Gleichberechtigung und fairen Wettbewerb in Hollywood.

Getty Images Natalie Portman, 2023

Getty Images Natalie Portman bei der "Fountain of Youth"-Premiere im Mai 2025

Getty Images Natalie Portman, 2024