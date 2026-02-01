Nur zehn Monate alt: Snoop Dogg trauert um seine Enkelin

Es sind erschütternde Nachrichten, mit denen sich Cori Broadus (26) am Samstag auf Instagram an ihre Follower gewandt hat: Die Tochter von Snoop Dogg (54) trauert um ihr erstes Kind. Die kleine Codi Dreaux ist im Alter von nur zehn Monaten gestorben, nur wenige Wochen nachdem sie endlich die Neugeborenen-Intensivstation verlassen durfte. Zu einem schwarz-weißen Foto, das sie innig lächelnd mit ihrem Baby zeigt, schrieb Cori: "Am Montag habe ich die Liebe meines Lebens verloren. Meine Codi", dazu setzte sie ein Engelsflügel-Emoji.

Auch Codis Vater, Coris Verlobter Wayne Deuce, meldete sich nach dem schweren Verlust zu Wort. Ebenfalls auf Instagram teilte er ein Foto, das ihn beim Kuscheln mit seiner Tochter zeigt. Dazu schrieb er: "Ich bin so traurig, seit du mich verlassen hast, Codi Dreaux. Aber ich weiß, dass du jetzt in Frieden bist. Daddy wird dich immer lieben. Mein Baby."

Die Tragödie trifft Cori und Wayne zu einem Zeitpunkt, an dem sie eigentlich hofften, die schwierigste Phase hinter sich gelassen zu haben. Codi war Anfang 2025 rund drei Monate zu früh zur Welt gekommen und musste seitdem im Krankenhaus bleiben. In einem früheren Instagram-Post hatte Cori erzählt, dass sie ihr Baby per Not-Kaiserschnitt zur Welt bringen musste, nachdem Ärzte bei ihr das gefährliche HELLP-Syndrom festgestellt hatten. Ganze zehn Monate verbrachte die kleine Kämpferin auf der Intensivstation, bevor Cori Anfang Januar erleichtert verkündete: "Sie ist zu Hause." Nun macht ein weiterer Story-Post der trauernden Mutter deutlich, wie schnell sich das Blatt gewendet hat. Zu einem alten Clip, in dem sie die Entlassung aus dem Krankenhaus feierte, schrieb sie fassungslos: "20 Tage später? Mir ist schlecht."

Getty Images Snoop Dogg und Cori Broadus

Instagram / princessbroadus Cori Broadus und ihre Tochter sind endlich Zuhause

