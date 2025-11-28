Kurz nach Erscheinen: Netflix-Weihnachtsfilm auf Platz eins

Seit Mittwoch hat Netflix einen neuen Spitzenreiter: Der Weihnachtsraubspaß "Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub" schießt direkt auf Platz 1 der Film-Charts – pünktlich zur Hochsaison der Festtags-Starts und ganz oben auf der Watchlist vieler Nutzer. Im Mittelpunkt steht Sophia, gespielt von Olivia Holt (28), die in London lebt und plötzlich mit einer bitteren Nachricht konfrontiert wird: Die Krankenversicherung übernimmt die Therapie ihrer Mutter nicht mehr. Also greift sie zu einem kühnen Plan und visiert das prachtvollste Kaufhaus der Stadt an, dessen Besitzer der einflussreiche Unternehmer Maxwell Sterling ist. Unterstützung bekommt sie ausgerechnet von Ex-Sicherheitsprofi Nick, verkörpert von Connor Swindells (29), der seine eigenen Gründe hat, Sterling ins Visier zu nehmen.

Regisseur Michael Fimognari mixt Krimi-Vibes, Weihnachtsflair und Funkenflug, denn zwischen Sophia und Nick knistert es schnell. Der Coup gegen Maxwell Sterling, gespielt von Peter Serafinowicz, führt durch glitzernde Schaufenster, alarmgesicherte Etagen und die Frage: Wie weit geht man für Familie? Dass der Film sofort auf die Eins schießt, passt zur festlichen Netflix-Strategie, die derzeit wöchentlich Nachschub liefert. In den aktuellen Top 10 zeigt sich das Programm vielseitig: Hinter dem neuen Platzhirsch rangiert die Eigenproduktion "Champagne Problems", dahinter stehen unter anderem "Die Vorkosterinnen" und der Action-Nachschlag "Criminal Squad 2". Ebenfalls dabei: das emotionsgeladene "Train Dreams", die RomComs "A Merry Little Ex-Mas" und "A Cinderella Christmas Ball", der Thriller "Non-Stop" und Guillermo del Toros (61) "Frankenstein", der dem Ranking einen düsteren Kontrast verleiht.

Noch vor wenigen Tagen sah das Bild auf Netflix ganz anders aus: Da führte die romantische Komödie "Champagne Problems" mit Minka Kelly (45) die Charts an und verwies den Action-Kracher "Criminal Squad 2" mit Gerard Butler (56) auf Platz zwei. Regisseur Mark Steven Johnson gab im Interview mit People einen Einblick hinter die Kulissen: "Das winterliche Frankreich sorgt für Magie am Set. Wir wollten eine Weihnachtsstimmung schaffen, bei der echte Gefühle und funkelnde Kulissen aufeinandertreffen." Minka erzählte über ihre Rolle: "Sydney ist zielstrebig, aber das Leben überrascht sie. Es war toll, eine Frau zu spielen, deren Herz an Weihnachten auf Abwegen gerät."

Getty Images Das Netflix-Logo

Olivia Holt im Juni 2025

Minka Kelly und Tom Wozniczka in "Champagne Problems"

