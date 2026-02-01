Umut Tekin kann sich Dschungelcamp-Aus selbst nicht erklären

Umut Tekin (28) musste das Dschungelcamp überraschend als zweiter Kandidat verlassen. Für den Realitystar kam der Exit ebenso unerwartet wie für viele seiner Fans, die ihn als Favoriten auf die Dschungelkrone gesehen hatten. Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, sprach Umut über seinen frühen Abschied und wirkte dabei nachdenklich: "Ich weiß nicht, warum es nicht für mich gereicht hat. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein." Dass er die Show früher als gedacht verlassen musste, schien ihn sichtlich zu beschäftigen.

Auf der Pressekonferenz erklärte Umut, dass er sich während seiner Zeit im Camp von einer anderen Seite gezeigt habe. Themen, die ihn privat belasten und beschäftigen, hätten dabei eine größere Rolle gespielt, als es den Zuschauern vielleicht bewusst war. Er sei ruhiger gewesen und habe sich eher zurückgezogen, was möglicherweise seine Chancen beeinflusst haben könnte. Trotz intensiver Überlegungen bleibt ihm die genaue Ursache für sein Ausscheiden jedoch unklar. "Ich frage mich das selber noch die ganze Zeit", fügte der Ex-Bachelorette-Boy hinzu.

Schon kurz nach der Verkündung seines Auszugs zeigte sich Umut fassungslos. "Es kommt mir vor wie ein schlechter Traum", gab der Realitystar offen zu und war sichtlich überrumpelt. Während Umut noch versuchte, die Entscheidung zu verarbeiten, herrschte auch bei den übrigen Stars im Camp große Überraschung. Zwar konnten einige Mitstreiter erst einmal aufatmen, doch der Schock über das frühe Aus war deutlich spürbar.

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

Imago Umut Tekin bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg in Berlin

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026