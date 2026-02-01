"Bin etwas baff": So geht es Umut Tekin nach Dschungel-Exit

Umut Tekin (28) ist raus – und das früher, als viele dachten. Der Reality-TV-Star musste das Dschungelcamp als zweiter Kandidat verlassen und steht seitdem unter dem Eindruck des plötzlichen Exits. Im australischen Camp war er bis zuletzt mit den übrigen Teilnehmern im Einsatz, doch nun sitzt er draußen in der Sonne und versucht, das Erlebte einzuordnen. Im Gespräch mit Promiflash fasste Umut seine Gefühlswelt wie folgt zusammen: "Also, mir geht es nicht ganz super." Er sei immer noch "baff" und müsse erst einmal "ein bisschen klarkommen". Der Auszug kam überraschend, zumal ihm im Vorfeld viele Fans und Beobachter gute Chancen auf den Sieg zugeschrieben hatten.

In der Pressekonferenz gab Umut offen Einblick, was ihn im Camp am meisten geschlaucht hat. Erleichterung spüre er jetzt vor allem, weil die strengen Regeln hinter ihm liegen. Tagsüber war es den Teilnehmern nicht erlaubt, zu schlafen, denn das wäre ein klarer Regelverstoß gewesen. "Das war schon sehr, sehr hart", erinnerte sich Umut. Hinzu kamen die knapp bemessenen Essensrationen, die ihm einiges an Energie raubten, und der nächtliche Wachdienst, der ebenfalls an seinen Kräften zehrte. Obwohl er sichtlich enttäuscht über sein frühes Aus war, gestand der 28-Jährige gleichzeitig eine gewisse Erleichterung, diese Strapazen jetzt hinter sich zu haben.

In den vergangenen Wochen hatte Umut Tekin sich mit Mut und Ehrgeiz in den Prüfungen präsentiert und schnell eine Fangemeinde hinter sich versammelt. Der Reality-Star, bekannt aus anderen TV-Formaten, hat sich in der Vergangenheit als zielstrebig und sportlich erwiesen – Eigenschaften, die ihm diesmal nicht den erhofften Erfolg brachten. Zuschauer erlebten ihn als nahbaren Kandidaten, der sich auch gegen Sticheleien seiner Mitstreiter zu wehren wusste. Sein plötzlicher Abschied hinterlässt eine Lücke unter den verbliebenen Teilnehmern.

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin und Nicole Belstler-Boettcher, Dschungelcamp 2026