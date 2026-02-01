Strenge Regeln: Eva Mendes' klare Ansage zu Handys

Eva Mendes (51) hat mit einem Instagram-Post eine heftige Diskussion entfacht. In einem veröffentlichten GIF schüttelt sie mit Nachdruck den Kopf und signalisiert eindeutig ein "Nein", und das aus gutem Grund: Ihre elfjährige Tochter Esmeralda hatte gefragt, ob sie ein eigenes Handy bekommen könne. Die Schauspielerin machte im dazugehörigen Kommentar klar, dass sie kein Smartphone für ihre Kinder erlaubt. "In meiner Familie haben Kinder keinen Zugang zum Internet. Es ist zu gefährlich", erklärte sie später in weiteren Kommentaren, wie Hello! berichtet.

Es ist nicht das erste Mal, dass die zweifache Mutter ihre Haltung zu diesem Thema öffentlich macht. Bereits 2023 teilte Eva eine ähnliche Botschaft auf Instagram, in der sie betont, dass auch soziale Medien für ihre Kinder erst einmal tabu bleiben. Sie sei sich bewusst, dass das Internet eine wichtige Rolle spiele, bleibt aber bei ihrer Ansicht: "Das ist wie Alkohol, Autofahren oder Wählen – manche Dinge sind einfach nichts für Kinder." Mit dieser strikten Ansicht trifft die Schauspielerin bei vielen ihrer Fans auf Zustimmung, wie die zahlreichen positiven Kommentare unter ihrem Post zeigen.

Eva und ihr Partner Ryan Gosling (45) sind bekannt dafür, ihr Familienleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Seit sie sich 2012 am Set von "The Place Beyond the Pines" kennenlernten, führen sie eine sehr private Beziehung – gemeinsame öffentliche Auftritte gibt es nur selten. Ihre Töchter Esmeralda und Amada stehen dabei im Mittelpunkt. In Interviews betont die Schauspielerin immer wieder, wie wichtig ihr diese Zurückgezogenheit ist, um den Kindern eine normale Kindheit zu ermöglichen. Auch mit Posts wie diesen bleibt sie ihrer Philosophie treu: Die Familie geht vor, selbst in dieser digitalen Zeit.

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Dave Allocca/ Startraks Photo Eva Mendes und Ryan Gosling

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012