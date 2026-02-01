"Längst geb*mst": Ariel polarisiert mit Patrick-Eva-Aussage

Ein Wortgefecht im Dschungelcamp bringt die Hängematten zum Wackeln: Ariel legt sich in der Nacht im Camp mit Gil Ofarim (43) an, weil er sich ein Bett gesichert hat, das sie eigentlich beziehen wollte. "Gil, also das Bett wurde noch nicht besprochen, weil ich wollte eigentlich hier schlafen", stellt sie ihn zur Rede. Als Gil entnervt fragt, was ihr Problem sei, will Ariel neben Samira und Mirja liegen, doch Gil lehnt Umbauten ab. Inmitten der hitzigen Betten-Debatte mischen sich weitere Camper ein. Hardy Krüger jr. (57) mahnt zur Ruhe und erinnert daran, dass die Liegen sowieso rotieren. Dann nimmt der Streit Fahrt auf, als Hardy behauptet, Ariel würde die Gruppe ständig attackieren – zuletzt Patrick Romer (30).

Von da an wird es persönlich. Ariel zielt plötzlich auf Patrick und Eva und unterstellt dem Duo Nähe, die über Lagerfeuer-Kameraderie hinausgehe: "Patrick, ein vergebener Mann hier drinnen, der mehr mit Eva chillt als wahrscheinlich mit seiner Freundin?" Als Patrick und Eva fassungslos nachhaken, legt Ariel nach: "Wenn hier keine Kameras wären, hätte er sie schon längst geb*mst." Die beiden reagieren schockiert: "Wie kommst du auf so was?" Ariel setzt mit den Worten "Deine arme Freundin" noch einen drauf, woraufhin die Runde geschlossen gegen sie hält. Der Sender beendet die Szene schließlich mit einem "Fortsetzung folgt".

Schon zuvor hatte Ariel angedeutet, dass zwischen Patrick und Eva mehr sein könnte als nur Freundschaft. Bereits am achten Tag im Camp beobachtete sie das Duo mit kritischem Blick, als Eva versuchte, Patrick aufzumuntern. "Die flirten, oder? Extrem!", urteilte Ariel damals gegenüber Samira. Sie behauptete weiter, das Ganze sei kein Einzelfall: "Ich sehe das jetzt einfach schon seit drei Tagen." Für die Reality-TV-Teilnehmerin stand fest, dass Eva sich wieder auf eine Männer-Geschichte einlasse. "So langweilig, ohne Mann hat sie keine Story", spottete sie und unterstellte Eva sogar, alles sei von langer Hand geplant. Samira stimmte Ariel in Teilen zu und ließ sich im Dschungeltelefon sogar zu einem Ratschlag für Eva hinreißen: "Vielleicht mal aus der Vergangenheit lernen, damit man in der Zukunft nicht wieder sagen muss, dass einem etwas leidtut."

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungelcamp, 2026

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer und Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026