Jackie Chan wollte Lucy Liu keine Filmstunts beibringen

Lucy Liu (57) hat in einem Vogue-Interview Einblicke hinter die Kulissen des Films "Shanghai Noon" gegeben, in dem sie 2000 an der Seite von Jackie Chan (71) zu sehen war. Nach eigenen Angaben hatte sie dabei gehofft, von dem Action-Superstar ein paar Stunttricks zu lernen. Doch Jackie habe ihren Wunsch abgelehnt. Er wollte keine Verletzungen riskieren und habe ihr stattdessen Jonglierstunden von seinem Team angeboten – etwas, das Lucy nicht so recht überzeugte. "Vielleicht wollten sie damit testen, ob ich in der Lage wäre, mit schärferen Gegenständen umzugehen", scherzte sie rückblickend.

Die Schauspielerin ließ sich jedoch nicht entmutigen und bewies in späteren Projekten, dass sie durchaus Action-Potenzial hat. Schon kurz nach "Shanghai Noon" war sie in den "3 Engel für Charlie"-Filmen mit beeindruckenden Kampfszenen zu sehen. Auch für die ikonische Rolle der O-Ren Ishii in Quentin Tarantinos (62) "Kill Bill"-Reihe brachte Lucy ihr Talent für Martial-Arts-Sequenzen perfekt auf die Leinwand. Quentin gab später zu, die Rolle speziell für sie geschrieben zu haben, nachdem er sie als Prinzessin Pei Pei in "Shanghai Noon" gesehen hatte.

Neben ihrem Schauspieltalent spielt Lucy auch gerne selbst bei der Gestaltung ihrer Figuren mit. So hatte sie beim Look ihrer "Kill Bill"-Rolle eine klare Idee: Sie ließ sich vom minimalistischen Stil in "Pulp Fiction" inspirieren und entschied sich für einen schwarzen Kimono mit weißem Untergewand für O-Rens ersten Auftritt. "Das war eine bewusste Hommage an die Einfachheit der Outfits von Vincent Vega und Jules Winnfield", erklärte sie. Ihre kreative Einbindung in die Charakterentwicklung zeigt einmal mehr, wie vielseitig und engagiert die gebürtige New Yorkerin ihre Karriere gestaltet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucy Liu bei den Sag-Aftra Foundation Conversations im Robin Williams Center in New York City am 9. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Lucy Liu, Cameron Diaz und Drew Barrymore in "3 Engel für Charlie"

Anzeige Anzeige

Imago Lucy Liu bei einem Mode-Event in Santa Monica im April 2003