Katie Price' Sohn Junior Andre dementiert Verlobungsgerüchte

Junior Andre macht Schluss mit den Spekulationen um seinen Beziehungsstatus: Der Sohn von Katie Price (47) und Peter Andre (52) hat die Verlobungsgerüchte um sich und seine Freundin Jasmine Orr jetzt klar dementiert. Auslöser war ein gemeinsames TikTok-Video des Paares, in dem die beiden zu "Raindance" von Dave und Tems tanzen – und Jasmine dabei einen funkelnden Ring an der linken Hand in die Kamera hält. Doch Junior stellt nun klar: Einen Antrag hat es nicht gegeben.

Gegenüber dem britischen Mirror erklärte der Sänger, die Szene sei nichts weiter als ein harmloser Social-Media-Trend gewesen. "Ich weiß nicht, wie Leute Dinge so auffassen können. Wir haben einfach nur einen Dance-Trend gemacht", stellte Junior richtig. Die Reaktionen im Netz hätten ihn und Jasmine eher amüsiert: "Die Leute sind einfach wild damit durchgedreht. Wir finden das eigentlich ziemlich lustig." Gleichzeitig zeigte er Verständnis für die vielen Nachfragen, betonte aber, dass eine echte Verlobung ganz anders ablaufen würde: "Wenn wir jemals so etwas verkünden, dann wird es richtig angekündigt, nicht einfach auf TikTok."

Erst vor wenigen Tagen hatten die Verlobungsgerüchte die Runde gemacht. Ausgelöst wurden die Spekulationen durch einen viralen TikTok-Clip, in dem Jasmine strahlend einen auffällig funkelnden Ring an ihrer linken Hand zeigt. Genau in diesem Moment lief im Hintergrund die Zeile "Me and you, I can put a rock on it" – für viele Follower ein eindeutiges Zeichen. Unter dem Video häuften sich Kommentare wie "Gratulation" und "Ok, was verpasse ich? Haben die sich verlobt?", während andere einfach nur "Ja" antworteten. Die Netzwelt war sich plötzlich sicher: Hier steht die nächste Verlobung im Hause Price-Andre bevor.

Imago Katie Price und Junior Andre

TikTok / juniorxjasmine Jasmine Orr und Junior Savva Andre , Januar 2026

Getty Images Junior Andre und Jasmine Orr, Oktober 2024