Das sagt Claudia Obert zu Evas Tränengeständnis im Dschungel

Kurz bevor an Tag 8 der erste Exit aus dem Dschungelcamp anstand, gab Evanthia Benetatou (33) den Zuschauern Einblick in ihre schwere Vergangenheit: Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" öffnete sie während der Nachtwache gegenüber Hubert Fella (58) ihr Herz und sprach darüber, wie sehr sie bis heute unter den Mobbingerfahrungen aus ihrer Jugend leidet. Während die 33-Jährige am Lagerfeuer mit tränenerstickter Stimme ihre Vergangenheit aufrollte, verfolgte ihre Begleiterin Claudia Obert (64) die Szenen gespannt am Bildschirm im Hotel – und fand deutliche Worte für Evas Gefühlsausbruch: "Sie ist einfach zu weich."

Im Interview mit RTL schilderte Claudia das Problem näher: "Die nimmt sich alles zu Herzen." Eva sei "sensibel", mache sich "um alles und nichts in der Welt einen Kopf". Dabei fehle es ihr keineswegs an Rückhalt aus dem sozialen Umfeld: Eva habe durchaus Freundinnen – eine sei sogar auf eigene Kosten nach Australien gereist, um sie zu unterstützen. Claudia, die für ihren Pragmatismus bekannt ist, meinte weiter: "Mich interessieren nur die Leute, die ich mag – und davon eine Handvoll, dann bist du schon ausgerüstet." Ihre Bemühungen, Eva diese Einstellung beizubringen, scheinen laut der 64-Jährigen jedoch bislang noch keinen Erfolg zu zeigen. "Das fällt alles nicht auf fruchtbaren Boden", sagte sie schmunzelnd.

Eva, die 2019 als Kandidatin bei Der Bachelor bekannt wurde, erinnerte sich in der nächtlichen Beichte an schmerzhafte Erlebnisse aus Schulzeiten: Andere Mädchen hätten sie ausgelacht, weil sie Chips gegessen, ihr Brot auf eine gewisse Weise in der Hand gehalten oder ihre Brille getragen habe. Später im Schulchor sei es noch schlimmer geworden: Laut Eva hätten Klassenkameradinnen sie bei großen Auftritten ausgebuht, Tomaten geworfen und sogar T-Shirts mit der Aufschrift "Eva Bitch" getragen. "Die haben es bejubelt, mir wehzutun", sagte die gebürtige Griechin im RTL-Camp und erklärte, diese Erlebnisse hätten ihr Selbstwertgefühl "so gebrochen".

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, RTL Collage: Claudia Obert und Eva Benetatou

Anzeige Anzeige

Imago Eva Benetatou, Max Suhr und Claudia Obert am Frankfurter Flughafen vor dem Abflug ins Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026