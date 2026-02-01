Erotikmodel Kendra Bates räumt mit Amisch-Vorurteilen auf

Kendra Bates, Erotikmodel und Profitänzerin aus Los Angeles, räumt mit hartnäckigen Klischees über Amische auf. Die 33-Jährige zog für die TLC-Show "Suddenly Amish" gemeinsam mit fünf weiteren Teilnehmern in ein Dorf, um den Alltag der Gemeinschaft hautnah zu erleben. Ihr Fazit: "Die sind cool. Sie sind Menschen wie wir", schwärmte sie im Gespräch mit People und betonte die Herzlichkeit der Dorfbewohner trotz strenger Regeln. Während die Amischen in amerikanischen Medien oft als verschroben oder rückständig dargestellt würden, habe Kendra das Gemeinschaftsgefühl und den gegenseitigen Respekt im Dorf besonders eindrücklich wahrgenommen. Auch wenn sie sich erst an Kleidungsvorschriften und den Verzicht auf ihr Smartphone gewöhnen musste, habe sie dort erkannt, dass ein Leben abseits des ständigen Social-Media-Trubels überhaupt möglich ist.

Der Einstieg in die streng geregelte Gemeinschaft war für Kendra alles andere als einfach. Direkt in der ersten Folge geriet sie mit Bischof Vernon aneinander, weil laut ihm ihr kurzer Rock und tiefer Ausschnitt als "mangelnde Bescheidenheit" gelten. Die Tänzerin, die an freizügige Bühnenoutfits gewöhnt war, brach daraufhin in Tränen aus und gestand: "Ich habe nicht erwartet, dass der Start in dieses neue Leben so hart werden würde." Gleichzeitig wurde der Abschied vom Smartphone zu einer Herausforderung, die zunächst Stress und Angst verstärkte. Doch schon bald bemerkte Kendra einen überraschenden Effekt: "Mein Stress war weg, meine Angst war weg. Ich fühlte mich so viel präsenter im Moment", berichtet sie von dem ungewohnten Alltag ohne digitale Ablenkung.

Hinter dem Kulturschock verbirgt sich für Kendra die Chance auf einen radikalen Neuanfang. Nach ihrer christlichen Taufe vor etwa einem Jahr wuchs in ihr der Wunsch, das Leben konsequent am Glauben auszurichten, statt weiter dem Party- und Social-Media-Takt von Los Angeles zu folgen. Besonders die Wurzeln ihrer Familie in einer mennonitischen Gemeinschaft ließen sie die Casting-Anzeige für "Suddenly Amish" sofort als Chance erkennen, wie Kendra im Interview schilderte: "Ich dachte, das könnte der Ausweg sein, nach dem ich gesucht habe." Durch das Experiment habe sie nun eine kostbare Erkenntnis gewonnen: Mit jedem Tag in der Gemeinschaft wurde ihr klarer, dass ihr bisheriges "Normal" nicht universell ist, dass Stressreduktion und Selbstreflexion eng mit bewusster Lebensgestaltung zusammenhängen und dass Herz und Gemeinschaft in diesem Umfeld tatsächlich zählen.

_kendrabates_ Ex-OnlyFans-Model Kendra Bates, 2025

_kendrabates_ Ex-OnlyFans-Model Kendra Bates, 2022

