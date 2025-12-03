Todesursache von "Human Barbie" Barbara Jankavski bekannt

Die Todesursache von Barbara Jankavski steht fest: Die brasilianische Social-Media-Bekanntheit starb laut People an den Folgen eines Unfallgeschehens durch Kokainkonsum. Das sollen die Behörden nun offiziell bestätigt haben. Die 31-Jährige war am 2. November 2025 leblos in der Wohnung des 51-jährigen öffentlichen Verteidigers Renato Campos Pinto de Vitto in São Paulo aufgefunden worden. Zuvor soll sie den Abend mit ihm verbracht haben. Laut einem Polizeibericht konsumierten die beiden gemeinsam illegale Substanzen. Der Fall, der in Brasilien hohe Wellen schlug, erhält damit eine neue Wendung – und wirft zugleich weitere Fragen auf.

Die Staatsanwaltschaft von São Paulo und Barbaras Familie drängen darauf, den Fall vor das Schwurgericht zu bringen. Sie vermuten ein mögliches Tötungsdelikt. Laut einem von CNN Brasil zitierten Polizeiprotokoll gab Renato gegenüber den Behörden an, Barbara für "sexuelle Dienstleistungen" engagiert zu haben. Als Barbara im Schlaf keine Regung zeigte, alarmierte er den Rettungsdienst und versuchte, sie nach eigener Aussage neun Minuten lang zu reanimieren, bevor Ärzte den Tod feststellten. Militärpolizisten fanden die Influencerin in Unterwäsche, mit einer Verletzung am linken Auge und Spuren am Rücken. Eine Freundin erklärte gegenüber dem Newsportal, die Gesichtsverletzung stamme von einem früheren Sturz. Die Polizei stufte den Tod zunächst als verdächtig ein.

Barbara war online als "Human Barbie" oder unter dem Spitznamen "Boneca Desumana" (unmenschliche Puppe) bekannt. Sie erreichte mehr als 55.000 Follower auf Instagram und 344.000 auf TikTok. Die 31-Jährige machte keinen Hehl aus ihren zahlreichen Beauty-Eingriffen, zuletzt einem Facelift im Juni, und ließ ihre Community an diesen Schritten teilhaben. Ihre letzten Posts stammen vom 1. Oktober, darunter ein gemeinsames Video mit der Influencerin Avós Da Razão. Unter den jüngsten Beiträgen sammeln sich nach ihrem plötzlichen Tod zahlreiche Abschiedsworte ihrer Fans: "Wow, als ich sah, dass sie es ist, konnte ich es nicht glauben. Ruhe in Frieden, mein Schatz."

Instagram / bonecadesumana Barbara Jankavski, auch bekannt als "Human Barbie"

Instagram / bonecadesumana Barbara Jankavski, Influencerin

Instagram / bonecadesumana Barbara Jankavski machte eine Vielzahl von Schönheitsoperationen

