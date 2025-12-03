So wollen A$AP Rocky und Rihanna Weihnachten verbringen

A$AP Rocky (37) und Rihanna (37) planen ein unvergessliches Weihnachtsfest mit ihrer stetig wachsenden Familie. Der Musiker sprach kürzlich bei den Gotham Film Awards in New York City darüber, wie er sich die Feiertage vorstellt: "Weiße Weihnachten mit Schnee und gerösteten Maronen. Holzscheite im Kamin – solche Sachen." Gemeinsam mit Rihanna und den drei gemeinsamen Kindern – den Söhnen RZA und Riot sowie der im September geborenen Tochter Rocki – steht vor allem eines im Mittelpunkt: das Zusammensein. "Das ist alles, was ich mir wünsche", erklärte er gegenüber E! News. Für den Musiker sei es "ein Traum, mit der Familie zu sein und zuzusehen, wie sie wächst."

Auch auf dem roten Teppich der Veranstaltung zeigten sich beide harmonisch und stilbewusst. Die "Umbrella"-Sängerin erschien in einer pinken Balenciaga-Robe mit auffälligen Accessoires, während A$AP Rocky auf einen klassischen schwarzen Chanel-Anzug mit weißem Hemd und gestreifter Krawatte setzte. Beide bezeichneten diesen Abend als eine Art "Date Night", da jedes gemeinsame Event für das Paar ein Highlight sei. Offenbar genießen sie es, auch abseits ihrer Elternrolle wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. Dennoch zeigt sich der Rapper begeistert, wie sehr ihn die Vaterrolle verändert hat. Besonders seine Tochter habe ihn emotional weicher gemacht, wie er zuvor bei den CFDA Fashion Awards verraten hatte. "Als Vater einer Tochter ist man in diesem Alter irgendwie verletzlicher."

Rihanna und A$AP Rocky schätzen die Bedeutung ihrer Familie über alles. Seit der Geburt ihres ersten Kindes RZA im Mai 2022 sind sie voller Stolz auf ihrer gemeinsamen Reise als Eltern. Das Paar hat die Liebe und die Fürsorge für ihre Kinder in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt. "Es macht dich viel agiler und wertvoller im Umgang mit allem", so der Rapper übers Vatersein. Rihanna, die neben ihrer Musikkarriere auch als erfolgreiche Unternehmerin bekannt ist, teilt diese Werte mit ihrem Partner. Bereits in der Vergangenheit schwärmten beide von der einzigartigen Dynamik ihres wachsenden Familienlebens.

Getty Images Bei den Gotham Film Awards in New York: A$AP Rocky und Rihanna am roten Teppich

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, CFDA Awards 2025

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City

