Erschlankt: Wirbel um "Stranger Things"-Star Natalia Dyer

Stranger Things-Star Natalia Dyer (28) sorgt nach mehreren Premierenauftritten im November für Gesprächsstoff: Die Schauspielerin zeigte sich erst bei der großen Season-5-Premiere des Netflix-Hits in den USA, dann bei Terminen in London – und wirkte dabei deutlich schlanker als sonst. Auf roten Teppichen posierte sie für Fotos, beantwortete Fragen der Presse und trat mit blond gefärbten Haaren auf. Auf X blieben die Reaktionen nicht aus. "Ist in Hollywood alles okay?" fragte ein Nutzer. Andere legten nach: "Sie sieht irgendwie dünn aus", schrieb einer, während jemand anders lästerte: "Gebt ihr ein Sandwich, Mensch!" Dagegen hielten Fans, die Natalia verteidigten: "Lasst sie in Ruhe. Ihr seid nie zufrieden mit dem Körper einer Frau", hieß es in einem vielgeteilten Kommentar.

Zwischen den Debatten feierte die Serie ihren großen Endspurt: Staffel fünf ist gestartet, Volumen eins läuft und setzt auf bekannte Gesichter wie Millie Bobby Brown (21), Finn Wolfhard (22) und Co., dazu ist Bösewicht Vecna zurück. Ausgerechnet Nancys Liebesdreieck mit Steve und Jonathan spaltet die Zuschauerschaft und sorgt für Kritik. Viele monieren, der Plot lenke von Nancys eigener Entwicklung ab. Ein Nutzer auf X beklagte: "Lasst die Show sich auf Nancy konzentrieren und das, was sie durchmacht." Die ersten vier Folgen endeten mit einem Cliffhanger um Will, weiter geht es bei Netflix am 26. Dezember, das große Finale folgt am 1. Januar 2026.

Privat sprach Natalia Dyer schon früher offen über die Herausforderungen des Lebens im Rampenlicht, insbesondere ihre Erfahrungen mit Therapie, die sie während der Pandemie wieder aufnahm. Im Podcast "Reign with Josh Smith" beschrieb sie diese Entscheidung als eine der besten ihres Lebens: "Ich glaube, in dieser Branche, mit der Sichtbarkeit dieser Show und für mich als introvertierten Menschen hilft es mir, meine Grenzen zu erkennen." Seit ihrem Durchbruch als Nancy Wheeler in "Stranger Things" hat die Schauspielerin mit ihrer Rolle Kultstatus erreicht. Trotz der Diskussionen über ihr Äußeres loben Fans sie weiterhin für ihre schauspielerischen Fähigkeiten und ihre charmante Persönlichkeit.

Imago Natalia Dyer beim UK Special Screening von "Stranger Things" Staffel 5 im Odeon Luxe Leicester Square in London

Getty Images Natalia Dyer und Charlie Heaton im Mai 2022

Netflix Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp und Maya Hawke in der fünften Staffel von "Stranger Things"