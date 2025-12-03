Schon zum vierten Mal: Bad Bunny ist globaler Top-Künstler

Bad Bunny (31) ist wieder an der Spitze: Der puerto-ricanische Superstar wurde heute mit dem Spotify-Wrapped-Jahresrückblick zum globalen Top-Künstler des Jahres gekürt – und holt sich damit zum vierten Mal nach 2020, 2021 und 2022 den Titel. Neben Bad Bunny prägen Taylor Swift (35) auf Platz zwei und The Weeknd (35) auf Platz drei die internationale Topliste. In den Single-Charts glänzt die Pop-Power-Kombi Lady Gaga (39) und Bruno Mars (40) mit "Die With A Smile", während bei den Alben Bad Bunny erneut dominiert. Sein Werk "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" führt die globale Wertung an und setzt ein deutliches Zeichen für den ungebrochenen Latin-Boom.

Die Wrapped-Daten zeigen, wie stark lateinamerikanische Sounds den Mainstream 2025 bestimmen. Bad Bunny platziert mit "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" und "Un Verano Sin Ti" sogar zwei Alben in den globalen Top zehn. Parallel boomen Crossover-Formate wie der Soundtrack des Netflix-Films "KPop Demon Hunters". Bei den internationalen Hits fällt die wachsende Lust auf Kollaborationen auf – von Lady Gaga und Bruno Mars bis zu gemeinsamen Projekten über Genre-Grenzen hinweg. Während hierzulande Taylor Swift die Jahreswertung der Künstler anführt, unterstreicht Bad Bunny global seine Ausnahmestellung: Der Musiker bleibt der Fixpunkt eines Streaming-Jahres, in dem Vielfalt und Grenzgänge zwischen Pop, R&B, Rap und Latin die Charts prägen.

Doch Bad Bunny dominierte nicht nur die Streaming-Charts, sondern sorgte auch bei den diesjährigen Latin Grammys für Schlagzeilen. Dort räumte der Sänger vor drei Wochen gleich fünf Auszeichnungen ab – darunter die begehrte Trophäe für das "Album des Jahres" mit "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". In seiner emotionalen Dankesrede erklärte der Musiker: "Ich widme diesen Preis allen jungen Menschen Lateinamerikas." Die Ehrungen in weiteren Kategorien wie "Bestes Urban-Album" und "Beste Reggaeton-Performance" unterstreichen seinen Siegeszug auf allen Ebenen.

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Getty Images Rapper Bad Bunny im März 2025 in Hollywood