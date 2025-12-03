"Love Is Blind"-Stars Alexa & Brennon Lemieux sind getrennt

Alexa Lemieux und Brennon Lemieux haben sich getrennt – nach vier Jahren Ehe ist Schluss. Die Realitystars machten die Nachricht mit einer gemeinsamen Erklärung auf Instagram öffentlich. Darin heißt es unmissverständlich: "Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen." Kennengelernt hatten sich die beiden in der dritten Staffel der Netflix-Show Love Is Blind, geheiratet wurde 2021 vor laufenden Kameras. Gemeinsam haben Alexa und Brennon eine Tochter, die kleine Vienna, um die sie sich weiterhin zusammen kümmern wollen. "Wir bleiben einander unterstützend und unserer Tochter verpflichtet", erklären sie in dem Statement.

In der Mitteilung schildert das Ex-Paar, man habe "nach viel Nachdenken und vielen Gesprächen" den schweren Entschluss gefasst, getrennte Wege zu gehen. Die Worte sind von Respekt geprägt: Man verlasse die Ehe "mit Dankbarkeit für die Erfahrungen" und für das persönliche Wachstum, das man zusammen erreicht habe. Gleichzeitig bitten die zwei um Ruhe, um "nach vorn zu blicken" und ihre "individuellen Wege" zu gehen, ohne den Fokus auf Vienna zu verlieren. Erst im Sommer 2024 hatten Alexa und Brennon die Geburt ihrer Tochter gefeiert, nachdem sie ihre Schwangerschaft People geteilt hatten. Noch im Juli dieses Jahres hatte Alexa ihren vierten Hochzeitstag in einem emotionalen Social-Media-Post gewürdigt.

Abseits der TV-Bilder gaben Alexa und Brennon ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Familienleben. Alexa zeigte auf Social Media rührende Momente mit Vienna, die sie als ihren "kleinsten, aber größten Schatz" bezeichnete, und schwärmte von den Grübchen des Mädchens, die an Brennon erinnern. Die "Love Is Blind"-Teilnahme hatte das Paar einst eng zusammengeschweißt: Alexa sagte gegenüber People, das Format habe ihnen geholfen, sich wirklich zu öffnen und miteinander zu reden. Dass sie nun getrennte Wege gehen, ändert für beide eines nicht: Die Influencerin und der Realitystar stellen ihre Tochter sichtbar in den Mittelpunkt ihres Alltags.

Getty Images Brennon und Alexa Lemieux im Mai 2023

Instagram / mrsalexalemieux Brennon und Alexa Lemieux im November 2023

Instagram / mrsalexalemieux Alexa und Brennon Lemieux, "Liebe macht blind"-Stars