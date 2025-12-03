Jan Zimmermanns Mutter meldet sich nach Tod ihres Sohnes

Jan Zimmermanns Mutter Marion hat sich nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes auf Instagram zu Wort gemeldet. Der Social-Media-Star, bekannt als eines der Gesichter hinter "Gewitter im Kopf", ist Mitte November ganz plötzlich verstorben. Auf ihrem Profil teilte Marion ein Selfie, das sie zusammen mit ihrem Sohn im Flugzeug zeigt. Zu dem Bild schrieb sie: "Du fehlst mir so unendlich", gefolgt von drei Herz-Emojis.

Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Beitrag unzählige Kommentare von trauernden Fans und Unterstützern. "Ach Marion, es ist so unfassbar und trifft so hart. Er war so ein Engel, Charakter aus Gold", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Wir sind bei dir! Und Jan für immer bei uns!" Auch Influencer Aaron Troschke (36) bekundete seine Anteilnahme mit einem Herz-Emoji. Die Resonanz auf den Post zeigt, wie viele Menschen der Verlust von Jan tief berührt. Der Social-Media-Star hatte sich mit seinem öffentlichen Umgang mit dem Tourette-Syndrom eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Das Schicksal von Marion und ihrer Familie bewegte bereits zuvor die Community. Denn die Mutter verlor nicht nur ihren Sohn, sondern auch ihren Mann – und das innerhalb eines Jahres. An Weihnachten 2024 verstarb Jens, mit dem sie 13 Jahre lang durchs Leben ging. Rund ein Jahr später musste sie von ihrem Sohn Jan Abschied nehmen, der am 18. November ganz plötzlich verstarb. Auf Instagram teilten die Angehörigen des Influencers mit, dass Jan an den Folgen eines epileptischen Anfalls gestorben sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / marionzett2011 Marion und Jan Zimmermann, Netz-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann, Juli 2025

Anzeige Anzeige