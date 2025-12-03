Aleks betrogen? Vanessa Nwattu räumt mit den Gerüchten auf

Vanessa Nwattu (25) meldet sich mit klaren Worten zu Gerüchten – noch bevor diese sich verbreiten können. Nachdem ihr eigentlicher Verlobter Aleks Petrovic (34) in den vergangenen Wochen wegen seines Verhaltens bei Temptation Island V.I.P. massiv in der Kritik gestanden hatte, erklärt sie nun in ihrer Instagram-Story, dass hinter den Kulissen eine Fake-Geschichte vorbereitet werde, um sie in Verruf zu bringen. "Es wird da gerade mit Leuten zusammengearbeitet, die angeblich Beweise hätten, dass ich Aleks betrogen habe", offenbart die Reality-TV-Bekanntheit, fügt aber hinzu: "Ich sage euch nur eins: Versucht, was ihr möchtet. Ihr könnt noch 17 Fotos posten. Ihr könnt jetzt schon eure Geschichten planen. Ihr könnt jetzt schon eure Podcasts anfangen oder sonst was. Ich bin hier. Ich bin eine starke Frau. Und ich weiß, man wird versuchen, mir das Leben zur Hölle zu machen. [...] Aber diese Geschichte habe ich schon geschnallt."

Vanessa nimmt den Spekulationen bereits jetzt den Wind aus den Segeln. Als angeblicher Beweis gilt ein Foto aus dem Jahr 2023, auf dem sie schlafend neben einem Mann auf einer Couch liegt. Die Realität sieht jedoch anders aus: Sie war mit einer Freundin unterwegs und übernachtete gemeinsam mit ihr bei deren bestem Freund. Während die Freundin ins Bett ging, schlief Vanessa auf der Couch ein – bevor der Mann sich heimlich neben sie legte und ein Foto machte, das nun "durch die Weltgeschichte" geschickt und gegen sie verwendet wird. "Ich habe Aleks nie betrogen. Was auch immer ihr da plant. Ihr seid lächerlich", stellt die 25-Jährige klar. Sie kritisiert, dass gezielt versucht werde, ihr Image zu beschädigen, um Aleks’ Verhalten in der Show zu rechtfertigen: "Ich weiß, [...] dass man jetzt extra schön alle seine narzisstischen Leute zusammenpackt, um mich systematisch ins Aus zu schießen."

Das lässt sich die einstige Sommerhaus-Teilnehmerin jedoch nicht gefallen. Noch nennt sie bewusst keine konkreten Namen, da man sehen werde, "wer sich gerade positioniert und einmischt". Allerdings wisse Vanessa genau, mit welcher Art von Menschen sie es zu tun habe, behalte die Sache im Hinterkopf und mache sich ihre Gedanken: "Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie sie das Ganze anstellen wollen. Wie nachher natürlich auch viel gelogen und auch dazu gedichtet wird und wahrscheinlich irgendwelche Textnachrichten noch dazu gefälscht werden." Sie ist sich jedoch sicher: Der Plan wird nicht aufgehen. "Ich habe euch auf dem Schirm – ihr versucht, mich zu brechen. Ihr werdet es nicht können. Ihr könnt alles in die Welt setzen. Aber ich weiß, ich bin eine loyale Frau."

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, September 2025