Schwangere Kat Graham enthüllt das Geschlecht ihres Babys

Kat Graham (36) hat aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Schauspielerin erwartet nicht nur ihr erstes Kind, sondern hat nun auch das Geschlecht ihres Babys verraten. Die 36-Jährige und ihr Ehemann Bryant Wood erwarten einen kleinen Jungen, wie Kat persönlich dem Magazin People bestätigte. "Bryant und ich sind überglücklich, dass wir einen Jungen erwarten! Diese Reise war voller Freude, Dankbarkeit und Liebe", teilte sie voller Begeisterung mit.

Bereits am 1. Dezember hatte die Vampire Diaries-Darstellerin ihre Schwangerschaft via Instagram öffentlich gemacht – begleitet von einer Reihe entzückender Bilder mit ihrem wachsenden Babybauch. Dazu schrieb sie: "Wir bekommen ein Baby!!!" Auch Bryant mischte mit und kommentierte begeistert: "Wir sind bereit!" Die freudige Nachricht folgt auf eine besonders intensive Zeit für das Paar. Nach ihrer ersten Trauung im Oktober 2023 in Los Angeles gaben sich Kat und Bryant in diesem Herbst noch einmal das Ja-Wort – diesmal im Chalet Tournesol in Kalifornien, dem Zuhause von Kats Patin Valerie. Dort führte Valerie die Braut den Gang hinunter. Kat erklärte bei Instagram, sie habe sich diesen Ort gewünscht, weil sie in der Schweiz geboren wurde und sich das Chalet wie die Alpen anfühle.

Vor ihrer Hochzeit hatte Kat tatsächlich ein ziemlich turbulentes Liebesleben. Nach ihrer Trennung von Cottrell Guidry im Jahr 2014 schien sie mit ihrem damaligen Freund Darren Genet das große Glück gefunden zu haben. Die beiden waren seit 2017 ein Paar und verlobten sich im Mai 2022. Doch nur wenige Monate später folgte das Liebes-Aus. "Nach vielen gemeinsamen Jahren haben Darren und ich beschlossen, nicht mehr zusammen zu sein. Die Verlobung wurde vor ein paar Monaten aufgelöst. Er ist ein toller Kerl und wir wünschen einander nichts als ein glückliches und schönes Leben", verkündete Kat damals auf Twitter (heute X). Trotz der Trennung gingen die beiden im Guten auseinander. Heute blickt die Schauspielerin voller Freude auf ihre neue Familienzukunft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kat Graham bei der Carbone-Dubai-Eröffnung im Atlantis The Royal, Dubai, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katgraham Schwangere Kat Graham und Bryant Wood, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kat Graham und Darren Genet im Dezember 2021