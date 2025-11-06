Mysteriöser Fall: Influencerin Barbara Jankavski mit 31 tot

Die Influencerin Barbara Jankavski (†31), auch bekannt als brasilianische "Human Barbie", wurde am 2. November tot in einem Stadthaus in São Paulo aufgefunden. Die 31-Jährige, die durch ihre zahlreichen plastischen Operationen auf Social Media Berühmtheit erlangte, traf sich Berichten zufolge in der Nacht ihres Todes mit einem 51-jährigen Rechtsanwalt. Laut einem von CNN Brasil eingesehenen Polizeibericht sagte dieser gegenüber den Behörden aus, im Rahmen einer bezahlten Verabredung Zeit mit ihr verbracht zu haben, wobei beide illegale Substanzen konsumierten. Nach Angaben der Polizei fiel ihm auf, dass sie im Schlaf keine Regung zeigte, woraufhin er den Notdienst alarmierte. Die eintreffenden Ärzte konnten jedoch nur noch ihren Tod feststellen.

Die Behörden fanden Barbara nur in Unterwäsche bekleidet vor, mit einer Verletzung am linken Auge und Spuren am Rücken. Ein Freund der Influencerin erklärte laut dem Polizeibericht, die Verletzung am Auge sei auf einen früheren Sturz zurückzuführen. Trotz dieser Information wird der Fall vorerst als verdächtig klassifiziert. Eine Autopsie sowie toxikologische Untersuchungen sollen nun die genaue Todesursache klären. Follower zeigten sich bestürzt über die Nachricht, vor allem da Barbara seit ihrem letzten Social-Media-Auftritt am 1. Oktober weniger aktiv gewesen war. Ihre mehr als 55.000 Follower auf Instagram und 344.000 auf TikTok schätzten sie für ihre Offenheit, mit der sie über plastische Eingriffe berichtete, die einen Wert von insgesamt über 48.000 Euro hatten.

Barbara, die sich durch insgesamt 27 Schönheitsoperationen optisch in eine lebensechte Puppe verwandeln wollte, inspirierte viele durch ihren außergewöhnlichen Lebensstil. Die Eingriffe, darunter mehrere Nasenkorrekturen, Fettabsaugungen und Brustvergrößerungen, brachten ihr den Spitznamen "Human Barbie" ein. In Kommentaren unter ihren letzten Instagram-Beiträgen drücken Fans nun ihre Trauer aus: "Ruhe in Frieden, Diva, du hast ein Stück des Lebens gelebt, das ich mir gewünscht hätte", schrieb ein User. In Erinnerung bleibt sie ihren Bewunderern als jemand, der seine Träume konsequent verfolgte.

Instagram / bonecadesumana Barbara Jankavski, Influencerin

Instagram / bonecadesumana Barbara Jankavski, auch bekannt als "Human Barbie"

Instagram / bonecadesumana Barbara Jankavski machte eine Vielzahl von Schönheitsoperationen