Geburtstagstribut: Sharon ehrt Ozzy Osbourne (†) im Netz

Am heutigen Mittwoch wäre Ozzy Osbourne (†76), die legendäre Stimme von Black Sabbath, 77 Jahre alt geworden. Zu diesem besonderen Anlass teilte seine Frau Sharon Osbourne (73) einen emotionalen Tribut auf Instagram. Sie postete ein Video eines floralen Geburtstagsgrußes in Birmingham, untermalt von Ozzys Song "See You on the Other Side". Zudem waren in dem Clip auch einige private Fotos von ihr und ihrem Mann zu sehen. Dazu schrieb sie: "Mein geliebter Ehemann, ich feiere den Tag, an dem du geboren wurdest. Ich werde niemals deine Hand loslassen, bis ich dich auf der anderen Seite sehe."

Auch ihre Tochter Kelly Osbourne (41) gedachte ihres verstorbenen Vaters. Mit den Worten "Happy Birthday, ich vermisse dich, Daddy! Ich liebe dich mehr als das Leben selbst" sowie einigen Fotos erinnerte sie an ihren Vater. Ozzy starb im Juli dieses Jahres an Herzversagen, nur zwei Wochen nachdem er mit Black Sabbath ein finales Konzert in Villa Park, Birmingham, gegeben hatte. Dabei saß er, seinem geschwächten Zustand geschuldet, auf einem Thron und verabschiedete sich triumphal von seinen Fans.

Vor fünf Tagen zeigte sich Sharon erstmals seit dem Tod von Ozzy wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit Kelly besuchte sie ein Dinner-Event im Zentrum Londons. Die Musikmanagerin wirkte nach dem schweren Verlust sichtlich angeschlagen. Wie Mirror berichtete, fiel es ihr besonders schwer, das gemeinsame Anwesen in Buckinghamshire zu verlassen. Dort wurde Ozzy unter einem Zierapfelbaum begraben – ganz so, wie er es sich gewünscht hatte. "Verbrennt mich bloß nicht, was auch immer ihr tut. Ich möchte in die Erde gelegt werden, in einem schönen Garten irgendwo, mit einem Baum über meinem Kopf. Am liebsten einem Zierapfelbaum", hatte der Musiker laut dem Magazin zu Lebzeiten gesagt.

Instagram / sharonosbourne Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

Instagram / sharonosbourne Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

Instagram / kellyosbourne Ozzy Osbourne mit Tochter Kelly