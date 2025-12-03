Hier erscheint neuer "Stromberg"-Film 2026 im Stream

Morgen ist es so weit: Bernd Stromberg kehrt zurück auf die große Leinwand. Ab dem 4. Dezember läuft der Film "Stromberg – Wieder alles wie immer" im Kino und bringt Christoph Maria Herbst (59) erneut als notorisch unbequemen Chef der Capitol Versicherung AG zurück. Zunächst wird der Streifen exklusiv in den Kinos zu sehen sein, bevor er 2026 seinen Weg ins Streaming-Angebot findet, wie Kino.de berichtet.

Der Plan für danach ist klar: 2026 wandert der neue Film zuerst zu Prime Video, ehe eine Ausstrahlung im Free-TV folgt. Konkrete Startdaten bleiben noch offen. Wer bis dahin Auffrischung braucht, kann die fünf Staffeln der Originalserie "Stromberg" oder "Stromberg – Der Film" von 2014 bei einigen Streaminganbietern finden. So lässt sich das Wiedersehen mit dem "Papa" bestens vorbereiten.

Die Serie "Stromberg" gilt seit ihrer Premiere als eine der prägendsten deutschen Comedy-Produktionen und hat mit Christoph in der Hauptrolle eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die bissigen Aussagen, reichlich Peinlichkeiten und der unverwechselbare Humor des titelgebenden Protagonisten haben ihr Kultstatus verliehen. Fans dürfen sich jetzt freuen, wieder Teil von Strombergs skurrilem Kosmos zu sein.

Getty Images Christoph Maria Herbst bei der Premiere von "Stromberg – Wieder Alles Wie Immer" im Zoo Palast, Berlin, 1. Dezember 2025

Getty Images Christoph Maria Herbst, Milena Dreißig und Bjarne Mädel, 2014 in Köln

Getty Images Laszlo Branko Breiding, Milena Dreißig, Christoph Maria Herbst, Bjarne Mädel, Diana Staehly und Oliver Wnuk bei der Premiere von "Stromberg", 2025