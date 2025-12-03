"Country Ever After"-Star Criscilla Anderson (45) ist tot

Traurige Nachrichten aus der Reality-Welt: Criscilla Anderson, bekannt aus der Netflix-Serie "Country Ever After", ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Die Hip-Hop-Tänzerin erlag nach sieben Jahren ihrem Kampf gegen Darmkrebs. Die Nachricht wurde am Dienstag mit einer Botschaft veröffentlicht, die Criscilla vor ihrem Tod selbst verfasst hatte. Ihre Worte richten sich an ihre Angehörigen. "Wenn du das hier liest, bin ich endlich friedlich und von Liebe umgeben in die Arme von Jesus übergegangen. Bitte bleib nicht im Dunkel dieses Moments. Ich habe gekämpft und tief geliebt. Ich bin nicht fort ... Ich bin zu Hause", heißt es in dem Instagram-Post unter anderem. Sie hinterlässt drei Kinder aus ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann, dem Country-Sänger Coffey Anderson, und ihre Stieftochter.

An ihre Kinder richtete sie persönliche Zeilen: "Ethan, du hast mich zur Mutter gemacht. Ich stehe noch immer neben dir und feuere dich an. Savannah, mein Bonus-Mädchen – du warst ein Geschenk, von dem Gott wusste, dass ich es brauche. Emmarie, meine Jesus-liebende Tänzerin – tanze durch jede Saison. Everleigh, mein heller Funke – jage deinen Träumen mutig und ohne Angst." Sie betonte, sie werde "über euch wachen". Zahlreiche Fans und TV-Kollegen nehmen unter dem Beitrag Abschied von Criscilla: "Gebrochenes Herz ist eine Untertreibung, ruhe in Frieden, meine wunderschöne Freundin, du wirst immer geliebt und in Erinnerung bleiben."

Auch Schauspielerin Viola Davis (60) trauerte mit: "Einfach verheerend. Wirklich. Ich habe nie aufgehört zu beten und werde weiter für ihre Familie, ihre Kinder und dafür beten, dass ihr Name weiter ausgesprochen wird. Gott hat sie." Criscilla hatte sich in den vergangenen Jahren offen über ihre Krankheit geäußert, dabei aber stets den Fokus auf ihre Familie gelegt, ihre Kinder als ihr "ganzes Herz" bezeichnet und Zusammenhalt über alles gestellt.

Instagram / criscilla Criscilla Anderson im August 2025

Getty Images Coffey Anderson und Criscilla Crossland Anderson bei den 58. ACM Awards in Texas, 2023

Instagram / criscilla Criscilla Anderson (M.) mit ihren Kindern

