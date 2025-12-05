Cat Stevens über seinen Weg zu Drogen und Nahtoderfahrungen

Cat Stevens (77), der mittlerweile als Yusuf Islam bekannt ist, gibt in seiner neu erschienenen Autobiografie "Cat: On the Road to Findout" einen schonungslosen Blick auf sein Leben. Der 77-jährige Musiker schildert darin prägende Nahtoderfahrungen, die seinen Lebensweg nachhaltig beeinflussten, darunter eine waghalsige Dach-Mutprobe in seiner Jugend und eine lebensbedrohliche Tuberkulose-Diagnose mit 19 Jahren. Besonders eindringlich beschreibt er ein Erlebnis vor Malibu, bei dem er in gefährlichem Gewässer fast ertrank. Stevens erinnert sich an einen Moment der Verzweiflung: Er betete und versprach, sein Leben Gott zu widmen, sollte er überleben. Zwei Jahre später, 1977, konvertierte er zum Islam und kehrte der Musikbranche den Rücken.

Seine Memoiren gewähren zudem Einblicke in andere Extremerfahrungen, darunter ein schockierender LSD-Trip. Damals habe er versucht, sich mit einer Kohleschaufel zu verletzen. Der Musiker beschreibt, wie der Druck des Erfolgs in den 70ern seinen Lebenswandel und seine Persönlichkeit veränderte: "Das Leben auf der Straße wurde unerträglich und ich wurde es auch." Stevens schreibt auch über den Übergang von seinem ausschweifenden Rockstar-Leben zu einem bescheideneren Dasein, das von spirituellen Werten und wohltätigen Projekten geprägt ist. Kritisch setzt er sich außerdem mit dem Missverständnis rund um seine Statements während der Salman-Rushdie-Fatwa auseinander und betont, dass mediale Kürzungen seine Aussagen falsch wiedergegeben hätten.

Neben den harten Erfahrungen und den Kontroversen lässt das Buch Raum für Reflexionen über Stevens' künstlerische Schaffensphasen, die von Hippie-Idealen und introspektiven Liedtexten geprägt waren. Seine berühmten Alben wie "Tea for the Tillerman" und "Mona Bone Jakon" stehen exemplarisch für diese Zeit. Persönlich beschreibt der Musiker den Übergang von jugendlicher Unbekümmertheit zu einer ernsteren, von Glaube und Familie bestimmten Lebensweise. Stevens, der mit Hits wie "Wild World" und "Peace Train" Generationen begeisterte, zeigt in seinem Buch, wie entscheidende Momente und innere Kämpfe ihn bis heute prägen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Yusuf Islam (Cat Stevens), 2014 im Barclays Center in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Cat Stevens in Großbritannien, Juli 1973

Anzeige Anzeige

Getty Images Yusuf Islam (Cat Stevens), 2019 in New York

Anzeige

Interessieren euch Yusuf Islams Memoiren? Nein, hört sich ziemlich langweilig an. Ja, ich finde sein Buch über seine Erfahrungen unglaublich interessant. Ergebnis anzeigen