Selena Gomez möchte wohl nicht Taylors Brautjungfer sein

Selena Gomez (33) hat offenbar entschieden, Taylor Swifts (35) Wunsch, als Brautjungfer bei deren Hochzeit dabei zu sein, abzulehnen. Trotz ihrer 17 Jahre langen Freundschaft sagte die Sängerin laut Insidern der Daily Mail, dass sie befürchte, damit zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und Taylor an ihrem großen Tag die Show zu stehlen. Die Braut in spe hatte Selena bereits mehrfach gefragt, doch bisher blieb es bei einem liebevollen "Nein". Stattdessen plant Selena, als Gast an der Feier teilzunehmen und mit einer emotionalen Rede ihre Unterstützung zu zeigen.

Taylor, die ihre Hochzeit mit dem NFL-Star Travis Kelce (36) detailreich plant, gibt aber nicht so schnell auf. Insidern zufolge soll sie weiterhin darauf bestehen, Selena in ihre Brautparty einzubinden, obwohl die Only Murders in the Building-Darstellerin sich festgelegt scheint. Besonders bedeutsam ist Selenas Entscheidung auch, da Taylor bei deren Hochzeit im September eine bewegende Rede gehalten hatte. Ihre Feier war ein großes Event in Montecito, bei dem Taylor weitgehend im Hintergrund blieb – ganz bewusst, um Selena und ihrem Mann Benny Blanco (37) den Moment zu überlassen.

Die enge Freundschaft zwischen den beiden Sängerinnen hat sich über die Jahre immer wieder bewährt. Seit sie sich 2008 bei einem Event mit den Jonas Brothers kennengelernt haben, unterstützen sie sich regelmäßig bei öffentlichen und privaten Anlässen. Über die Jahre hinweg hat sich dadurch eine tiefe Bindung aufgebaut. Dass nun eine derart bedeutsame Entscheidung wie diese zu Reibungen führen könnte, halten Beobachter allerdings für unwahrscheinlich.

Anzeige Anzeige

Imago Selena Gomez und Taylor Swift im September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift während der Grammy Awards 2016